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Bitcoin ATM'leri yaygınlaşmaya devam ediyor

Bitcoin ATM'leri yaygınlaşmaya devam ediyor
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Coinflip ve Yesway'in ortak girişimi, ABD'nin beş eyaletinde 45 yeni kripto para ATM'si kuruyor. Bu hamle, Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine erişimi artırarak, güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Coinflip, ABD'nin Güneybatı ve Ortabatı bölgelerinde, Yesway ile ortaklığı aracılığıyla 45 yeni Bitcoin Atm'si açıyor. Bu yeni Atm'ler, Teksas, Güney Dakota, New Mexico, Wyoming ve Iowa'daki seçkin Yesway ve Allsup mağazalarında hizmet verecek, müşterilere Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini alıp satma imkânı sunacak.

Bitcoin Erişimi Artıyor: Yeni Bitcoin ATM'leri Hayata Geçiyor

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin günlük hayata entegrasyonunda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Kripto para platformu Coinflip, hızla büyüyen market zinciri Yesway ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, ABD'nin Güneybatı ve Ortabatı bölgelerinde yaşayan vatandaşların Bitcoin ve diğer dijital paralara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kısa bir süre önce duyurulan anlaşma kapsamında, Yesway ve Allsup mağazalarının bulunduğu beş eyalette toplam 45 yeni kripto para Atm'si kurulacak. Teksas, Güney Dakota, New Mexico, Wyoming ve Iowa'da hizmet verecek olan bu Atm'ler, müşterilere kripto para alım satımı için pratik bir çözüm sunacak.

ABD merkezli Coinflip, bu hamleyle birlikte küresel ATM ağını daha da genişletmeyi planlıyor. Halihazırda dünya çapında 5.000'den fazla ATM ile hizmet veren şirket, dokuz ülkede faaliyet gösteriyor ve 400.000'i aşkın müşteriye ulaşıyor.

Coinflip'in Küresel ATM'lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Allen, yaptığı açıklamada, "Yesway ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Amacımız, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine erişimi mümkün olduğunca kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Alışveriş Bitcoin ATM

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