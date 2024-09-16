Bitcoin ATM'leri inceleme altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para dolandırıcılığı ciddi boyutlara ulaştı. Senato Başkan Yardımcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Dick Durbin liderliğindeki yedi Demokrat Senatör, ülkenin önde gelen Bitcoin ATM operatörlerine acil önlem almaları için çağrıda bulundu. Federal Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre Bitcoin ATM'leri üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık kayıpları 2023'ün ilk yarısında 65 milyon dolara ulaştı. Bu durum, kripto para sektöründe güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcı eğitiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

ABD Senatosu Kripto ATM Dolandırıcılığına Karşı Harekete Geçti

Kripto para dünyasında yeni bir güvenlik tartışması alevlendi. ABD Senatosu'ndan yedi Demokrat üye, ülkenin en büyük 10 Bitcoin ATM operatörüne mektup göndererek dolandırıcılıkla mücadele etmelerini istedi. Bu hamle, özellikle yaşlı Amerikalıları hedef alan dolandırıcılık vakalarının artmasıyla gündeme geldi.

Senatörler, şirketlerin dolandırıcılıkla mücadele için aldıkları önlemler, uyarı sistemleri, işlem ve para yatırma limitleri ve mevduat sahiplerini dolandırıcılığa karşı sigortalayıp sigortalamadıkları gibi konularda 4 Ekim'e kadar yanıt vermelerini talep etti. Bu çağrı, kripto para sektöründe regülasyon tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Federal Ticaret Komisyonu'nun yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre kripto ATM dolandırıcılıkları 2020'den bu yana on kat artarak 12 milyon dolardan 144 milyon dolara yükseldi. Bu artış, kripto para dünyasında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle yaşlı Amerikalıların bu dolandırıcılıklarda hedef alınması, konunun ciddiyetini artırıyor. Federal Ticaret Komisyonu'nun verileri, 60 yaş ve üzeri Amerikalıların, genç yetişkinlere göre üç kat daha fazla Bitcoin ATM dolandırıcılığına maruz kaldığını gösteriyor.

Bu gelişmeler ışığında, kripto para sektörü ve düzenleyici kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Bitcoin ATM operatörlerinin güvenlik önlemlerini artırması ve kullanıcı eğitimine daha fazla önem vermesi bekleniyor.

Senatörlerin bu hamlesi, kripto para dünyasında yeni düzenlemelerin habercisi olabilir. Sektör temsilcileri, bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve olası yeni düzenlemelere hazırlık yapıyor.