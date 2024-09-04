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Bitcoin ATM dolandırıcılığı artmaya devam ediyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ATM'leri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında son üç yılda yüzde bin oranında artış yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) açıkladığı verilere göre 2023 yılında bu yöntemle gerçekleştirilen dolandırıcılıkların toplam zararı 110 milyon doları aştı. Verilerde özellikle 60 yaş ve üzerindeki bireylerin bu tür dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduğu görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ATM'leri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri, son üç yılda on katına çıktı. Federal Ticaret Komisyonu'nun açıklamasına göre bu tür dolandırıcılıklar 2023'te 110 milyon dolarlık kayba yol açtı. Özellikle yaşlı bireyler, bu suistimallerden en çok etkilenen grup olarak belirlendi.

Kripto Dolandırıcılığında Yeni Hedef Bitcoin ATM'leri

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde Bitcoin ATM'leri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış gözleniyor. Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) açıkladığı verilere göre geçtiğimiz üç yıl içerisinde bu tür dolandırıcılık olaylarında yüzde bin oranında bir artış yaşandı.

Dolandırıcılar, kripto para işlemlerinin hızlı ve anonim yapısını kötüye kullanarak, vatandaşları çeşitli bahanelerle para transferi yapmaya ikna ediyor. FTC raporuna göre 2023 yılında bu yöntemle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar sonucunda toplam zarar 110 milyon doları geride bıraktı.

Araştırmalar, özellikle 60 yaş ve üzerindeki bireylerin bu tür dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, yaşlı nüfusun dijital okuryazarlık konusundaki eksikliklerine işaret ediyor.

Bitcoin ATM sağlayıcısı Bitcoin Depot, müşteri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme konularında FTC'nin uyarılarını dikkate aldıklarını belirtti. Şirket, ATM noktalarında dolandırıcılık uyarıları yayınlamanın yanı sıra kullanıcıları bilgilendirici ekran mesajlarıyla da uyarıyor.

FTC, tüketicilere hiçbir yasal kurumun Bitcoin ATM'leri üzerinden ödeme talep etmeyeceğini hatırlatıyor. Kurum yetkililerinden yapılan açıklamada, "Ne Bitcoin ne ATM ne de herhangi bir kripto para birimi paranızı koruyamaz. Hiçbir devlet destekli Bitcoin hesabı veya dijital cüzdan bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son olarak hem FTC hem de Bitcoin Depot, tüketicileri her zamankinden daha dikkatli olmaya ve kripto para transferi yapmadan önce işlemin güvenilirliğini mutlaka kontrol etmeye davet ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin

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