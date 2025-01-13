Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu

Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor

Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin'in (BTC) kripto para borsalarındaki toplam rezervi son 7 yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken, kurumsal yatırımcıların alım iştahı artıyor. CryptoQuant verilerine göre borsalardaki Bitcoin rezervi 2,35 milyon BTC'ye geriledi. Bitwise araştırma başkanı, hedge fonlarının Bitcoin'e olan ilgisinin arttığını vurguladı.

Kripto para piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Aralık ayında Bitcoin spot ETF'leri, madencilerin ürettiği miktarın üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

Borsalardaki Bitcoin Arzı Son 7 Yılın En Düşük Seviyesinde

Kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin rezervleri Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyelere geriliyor. Bu düşüş, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle doğrudan bağlantılı.

Bitwise araştırma başkanı André Dragosch, hedge fonlarının Bitcoin'e olan yaklaşımının değiştiğini belirtiyor. Küresel hedge fonlarının performansının BTC'ye olan yatırım eğilimi, son döngü dip seviyelerinden yükselişe geçti.

İşlem hacmindeki düşüş, Bitcoin'in 100.000 dolar direncini kırması için engel oluşturuyor. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, piyasada azalan satış baskısına rağmen kararlı bir momentum için yeterli işlem hacminin bulunmadığını ifade ediyor.

Analistler, 2025 yılı sonunda Bitcoin'in 150.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, küresel para arzında yaşanması muhtemel 20 trilyon dolarlık artışın Bitcoin'e 2 trilyon dolarlık yatırım çekebileceği varsayımına dayanıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Görüntü İstanbul'dan! Hepsi suya gömüldü, zarar çok büyük
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
img

"Akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Son Dakika Haberleri

Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.