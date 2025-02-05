Bitcoin ağının zorluk seviyesi tüm zamanların zirvesinde
Bitcoin Blockchain ağının zorluk seviyesi tüm zamanların en yüksek değeri olan 110 trilyon seviyesine ulaşırken, önde gelen madencilik şirketlerinin üretim kapasitelerinde keskin düşüşler yaşandı. Riot Platforms yeni tesisiyle üretimini artıran tek şirket olurken, diğer büyük madenciler teknolojik altyapı yatırımlarına yöneldi.
Bitcoin madencilik dünyası, 20 Nisan 2024'teki halving sonrasında yüzde 27,8 artan ağ zorluğuyla mücadele ediyor. Hut 8, Mara ve Bitfarms gibi sektör liderleri üretimlerinde sırasıyla yüzde 27, yüzde 12,5 ve yüzde 4,7'lik düşüşler yaşarken, Riot Platforms yeni tesisiyle üretimini yüzde 2,1 artırmayı başardı.
Riot Platforms Üretimini Artıran Tek Madencilik Şirketi Oldu
Bitcoin madencilik sektöründeki değişim, şirketleri yeni stratejiler geliştirmeye teşvik ediyor. Riot Platforms, Teksas'ta devreye aldığı 1 gigawattlık yeni tesisiyle 15,7 EH/s hash oranına ulaştı.
Riot Platforms CEO'su Jason Les, yeni madenciler ve daldırma sistemleriyle operasyonel hash oranlarında önemli iyileşmeler kaydettiklerini belirtti. Hut 8'in CEO'su Asher Genoot ise altyapı yükseltmelerinin tamamlanmaya yakın olduğunu açıkladı.
Pazardaki gelişmeler, madencilik donanımı siparişlerinde azalmaya neden oldu. Ocak ayının son haftasında Bitcoin ağının madencilik zorluğu 110 trilyondan 108 trilyon seviyesine geriledi. Bu süreçte Bitcoin ağı yaklaşık 832 exahash/saniye (EH/s) hash oranını korudu.