Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

Bitcoin ağ aktivitesi 2019 rekoruna yaklaşıyor

Bitcoin ağ aktivitesi 2019 rekoruna yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) 2019'dan bu yana ilk kez günlük bir milyon aktif kullanıcıya yaklaşıyor. Blockchain analitik platformu IntoTheBlock verilerine göre zincir üstü aktivite 2021'den bu yana en önemli büyümesini kaydetti. Perakende yatırımcı ilgisinin ve ağ aktivitesinin artması, Bitcoin'in tarihi 100.000 dolar seviyesine ulaşma hedefini destekliyor.

Bitcoin ETF'lerinin dördüncü en iyi yatırım haftasında 2,4 milyar dolar giriş yakalaması ve zincir üstü aktivitenin artması, yükseliş eğilimine işaret ediyor. Verilere göre yaklaşık 458.000 adres 344.000 BTC biriktirerek tarihi 100.000 dolar seviyesine doğru güçlü bir temel oluşturuyor.

Kripto Para Piyasasında Yatırımcı Davranışları Değişiyor

Blockchain uzmanı Anndy Lian, günlük aktif adreslerdeki artışın büyük yatırımcılardan perakende katılımcılara doğru bir geçişi gösterdiğini belirtiyor. Bu değişim, piyasada daha istikrarlı fiyat hareketleri sağlayabilir.

Bitcoin'in toplam işlem hacmi, 14 Kasım'daki 1,58 milyar dolarlık seviyeden 26 Kasım'da 817 milyon dolara geriledi. Analisti Ryan Lee, 3,40 milyar doların üzerindeki uzun kaldıraçlı pozisyonların risk oluşturduğunu vurguluyor.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, son düzeltmenin ABD merkezli spot Bitcoin ETF çıkışları yerine uzun vadeli yatırımcıların satışlarından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, piyasadaki dengelerin değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, artan perakende ilgisinin Bitcoin ekosistemini daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğunu düşünüyor. Bu gelişme, kripto para piyasasının olgunlaşma sürecinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Sibel Can'ın zor anları
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
img

Avrupa'daki temsilcimizin rakibi İstanbul'a gelemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.