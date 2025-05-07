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Bitcoin ABD-Çin görüşme haberleriyle yükselişe geçti

Bitcoin ABD-Çin görüşme haberleriyle yükselişe geçti
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Bitcoin, 97.000 dolar sınırını aşarak kritik bir psikolojik bariyeri geride bıraktı. ABD ve Çin arasında planlanan İsviçre'deki ticaret görüşmeleri küresel piyasalarda risk alma eğilimini artırırken, dünyanın en büyük kripto para birimi son 24 saatte yüzde 2,85 değer kazandı. Aynı zamanda Hindistan-Pakistan gerilimiyle yükselen jeopolitik riskler de fiyat hareketliliğinde etkili oluyor.

Küresel ekonomik ve politik gelişmeler Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Çinli temsilcileriyle İsviçre'de gerçekleştirecekleri toplantı, Başkan Donald Trump'ın Çin'e karşı yürürlüğe koyduğu ticaret savaşından bu yana ilk diplomatik temas olacak.

ABD-Çin Diplomatik Adımları Piyasaları Canlandırdı

Bitcoin fiyatı, Asya piyasalarında çarşamba sabahı kısa süreliğine 96.900 dolar seviyesine ulaştı. Yayım sırasında lider kripto para birimi BTC 96.858 dolardan işlem görüyor. Ethereum da bu olumlu havadan etkilenerek yüzde 2,28 artışla 1.840 dolar seviyesine ulaştı.

Hazine Bakanı Bessent açıklamasında "Uluslararası ekonomik sistemi ABD'nin menfaatlerine daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengeleme yolunda çalışırken verimli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, bu gelişmenin ticaret anlaşmazlığının potansiyel çözümüne yönelik beklentileri artırdığını ve piyasaları tekrar "risk alma" moduna soktuğunu belirtti. Chung "Risk karşıtı bir varlık olan altın düşmeye başladı ancak Nasdaq vadeli işlemleri ve BTC gibi risk içeren varlıklar aynı zamanda yükselmeye başladı." dedi.

Küresel gerilimler de Bitcoin fiyatına etki eden diğer bir faktör olarak dikkat çekiyor. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi, küresel piyasalardaki fiyat hareketliliğini artırdı. LVRG Research Direktörü Nick Ruck, "Bu yukarı yönlü hareket, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını değiştirme kararı öncesinde risk pozisyonlarını azaltması nedeniyle sürpriz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Asya borsaları da bu gelişmelerden olumlu etkilendi. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 1,7 yükselirken değer kazanırken, Çin anakarasının CSI 300 Endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Bu artış Çin Merkez Bankası'nın ticaret belirsizliği ortamında faiz oranlarını düşürme kararıyla desteklendi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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