Bitcoin 90 bin doları aştı: Bu yükseliş kalıcı mı?

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma sürüyor. Bitcoin, 83.000 doların altına düşmesinin ardından güçlü bir şekilde toparlanarak 90.000 dolar seviyesini aştı. 5 Mart sabahına 80.000 doların biraz üzerinde işlem görerek başlayan Bitcoin, gün içinde yüzde 8'lik artışla 90.301 dolara ulaştı. Önceki örneklerin aksine, anlık bir düzeltme yerine bu seviyede tutunmayı başardı.

Bitcoin 90 Bin Doların Üzerinde Kalabilecek Mi?

Bitcoin'in son günlerdeki performansı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik vergi açıklamasının etkisiyle yaşanan düşüşü hızla telafi etti.

Bu toparlanma, son haftalardaki değişken seyrin ardından yaşanıyor. Geçen hafta Bitcoin yüzde 1,9 oranında artış gösterirken, aylık bazda yüzde 6,1 gerileme yaşadı.

Bitcoin'in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 20,8 azalarak 57,4 milyar dolara düştü. Bu düşüşe rağmen tokenın piyasa değeri yüzde 7,4 artarak 1,78 trilyon dolara ulaştı.

Fundstrat'in araştırma başkanı Tom Lee, BTC piyasa dip seviyesinin bu hafta oluşabileceğini belirtti. Lee, Bitcoin'in kısa vadede daha fazla oynaklık yaşayabileceğini ve fiyatın 62.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Buna karşılık, Network ekonomisti Timothy Peterson, Bitcoin'in 69.000 doların altına düşme olasılığının yüzde 5 olduğunu savunuyor. Peterson tahminini, BTC'nin tarihsel verilere dayalı en düşük fiyatını gösteren bir grafikle destekliyor.

Siyasi gelişmeler de kripto para piyasasını etkiliyor. Bitcoin, Trump'ın kripto rezervi kurma planlarını yeniden teyit etmesinin ardından yüzde 8 yükselerek 93.000 doların üzerine çıktı. Fakat bu yükseliş uzun sürmedi. Açıklamadan sadece bir gün sonra fiyat yaklaşık yüzde 10 düşerek 83.180 dolara geriledi.

Piyasa uzmanları, kripto paraların önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir seyir izleyebileceğini tahmin ediyor. Özellikle Bitcoin'in 90.000 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağı yatırımcıların en merak ettiği konuların başında geliyor.