Bitcoin 80 bin doların altına düşer mi? (BTC fiyat analizi)

Bitcoin (BTC) Teknik Analiz

Günlük Grafik

Günlük grafikte Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinin altına düştüğünden bu yana yatay bir seyir izliyor ve 92 bin dolar seviyesinden destek buluyor.

RSI göstergesi yüzde 50'nin altında seyrediyor, bu da düşüş eğilimini işaret ediyor. Ancak fiyat hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor ve bu ortalama şu anda 80 bin dolar seviyelerinde. Yine de, yükseliş hareketine geçmeden önce 80 bin dolar seviyesine doğru daha derin bir düşüş yaşanması ihtimali bulunuyor.

4 Saatlik Grafik

4 saatlik grafikte, fiyatın simetrik bir üçgen formasyonu oluşturduğu görülüyor ve bu formasyon henüz yukarı ya da aşağı yönlü kırılmadı.

Fiyatın, üçgenin üst sınırından geri dönmesi ve RSI göstergesinin yüzde 50'nin altına inmesi, kısa vadede düşüş olasılığını güçlendiriyor. Eğer üçgen aşağı yönlü kırılırsa, fiyatın 92 bin dolar seviyesine doğru gerilemesi beklenebilir.

Zincir Üstü Analiz

Borsa Rezervleri

Bitcoin'in fiyat hareketleri oldukça dalgalı ve net bir yön belirleyemedi. Bu nedenle, piyasa katılımcılarının birikim ve satış davranışlarını analiz etmek faydalı olabilir.

Borsa rezervleri, borsa cüzdanlarında tutulan Bitcoin miktarını ölçer ve genelde satış baskısının bir göstergesi olarak kabul edilir. Grafikte görüldüğü üzere, son haftalarda borsa rezervleri hızla azaldı. Ancak son günlerde hafif bir artış yaşandı ve bu da yatırımcıların kısa vadede fiyat artışı konusunda kararsız olduğunu gösteriyor.

Bu artış devam ederse, önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşmesi olası görünüyor.