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Bitcoin 80 bin dolar seviyesinde tutunurken makro belirsizlik sürüyor

Bitcoin 80 bin dolar seviyesinde tutunurken makro belirsizlik sürüyor
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Mart ayı enflasyon verilerinin soğuması, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Ancak tahvil piyasasındaki satışlar ve ABD-Çin tarife gerginlikleri, olumlu enflasyon verilerinin etkisini gölgeliyor. Uzmanlar, makro görünümün hala endişe verici olduğunu belirtiyor.

ABD 10 yıllık Hazine getirisi bu hafta yüzde 4,5'in üzerine fırlarken, Bitcoin 80.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Enflasyonun yumuşamasına rağmen, yükselen tahvil getirileri ve süregelen ticaret gerilimleri, küresel finansal sistemin baskı altında olduğunu gösteriyor ve kripto para piyasalarının geleceği için karışık sinyaller veriyor.

Tahvil Satışları Bitcoin Yükselişini Tehdit Ediyor

Kripto piyasaları, ABD'de enflasyonun Mart ayında soğumasının ardından durgunlaştı görüldü. İşçi İstatistikleri Bürosu'nun yayımladığı rapora göre bu düşüş 2020 ve 2021'den bu yana fiyatlardaki ilk anlamlı gerileme olarak dikkat çekti.

BRN'de analist olan Valentin Fournier, Fed'in Mayıs politika toplantısında "faiz oranlarını düşürmesi ve finansal koşulları gevşetmesi" olasılığını vurguladı. Bu potansiyel sonuç, Bitcoin, kripto para birimleri ve geleneksel varlıklar için bir sıçrama tahtası olabilir.

Bitcoin, yumuşak enflasyon verisinden sonra istikrar kazandı ve 80.000 dolar seviyesinin üzerinde tutundu. Daha geniş dijital varlık piyasası, 11 Nisan'da yüzde 1'den daha az büyüdü.

Makro belirsizlik enflasyon iyimserliğini gölgeliyor. Bazı uzmanlar, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) Fed'in faiz kararında çok az etkili olabileceğine inanıyor. Tarifeler ve ticaret savaşları küresel finansal sistemde ağırlık yaratırken, ABD Hazine bonoları bu hafta satıldı.

Douro Labs CEO'su Mike Cahill, "Enflasyon soğurken ve tarifeler ertelenirken tahvil piyasası çöküyor. Bu temiz bir makro sıfırlama değil; yapısal bir dengesizliğin sinyali" olduğunu belirtti. Amberdata'da araştırma başkanı olan Mike Marshall, kripto için makro arka planın uzun vadede düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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