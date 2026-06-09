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Bitcoin 60 bin dolar desteğini yeniden test ediyor

Bitcoin 60 bin dolar desteğini yeniden test ediyor
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Bitcoin salı günü Wall Street açılışında haftanın en düşük seviyesine indi. Analistlere göre boğaların kontrolü ele alması için fiyatın yeniden 65 bin dolara dönmesi gerekiyor.

TradingView verileri gün içinde Bitcoin fiyatında yüzde 1,2 düşüş gösterdi. Kritik ABD enflasyon verisi öncesinde satış baskısı geri döndü. Bitcoin fiyatı 64 bin 200 dolarda iki kez geri çevrildi ve kritik 60 bin dolar destek seviyesini yeniden test etme yoluna girdi.

Trader ve analist Michael van de Poppe, boğaların üstünlüğü ele geçirmesi için 65 bin doları kırması gerektiğini söyledi. Van de Poppe, "Bitcoin 65 bin doların altında takılı kaldı. Bu seviyenin kırılması 72-74 bin dolara güçlü bir yükseliş getirecek." ifadesini kullandı.

Analist, 65 bin dolar seviyesinin şubat başındaki çöküşün ardından önceki destek olduğunu, şimdi ise kırılması gereken direnç olarak işlediğini belirtti.

Van de Poppe, geçen hafta piyasayı 59 bin 100 dolara taşıyan son makro diplerin geçerliliğini de sorguladı. Son satış dalgasının nispeten irrasyonel olduğunu söyleyen analist, bu tablonun düzelmesinin uzun sürmeyeceğini ekledi.

AYI PİYASASI GEÇMİŞİ TEKRAR EDİYOR

Trader ve analist Rekt Capital, mevcut Bitcoin hareketi ile önceki döngü diplerine giden yol arasında iki yeni benzerliğe işaret etti. Analiste göre Bitcoin hem 50 aylık üssel hareketli ortalamayı (EMA) hem de bir üçgen formasyonunun desteğini kaybetti. Bu tablo 2018 ve 2022'dekiyle aynı yönde gelişti.

Rekt Capital, Bitcoin'in aşağı yönde ek bir düşüş ivmesine girmesi için bu aşağı kırılımı tam olarak teyit etmesi gerektiğini kaydetti.

PETROL İRAN BARIŞ BEKLENTİSİYLE HAZİRAN DİBİNE İNDİ

Bitcoin gün içinde yeniden ABD hisse senetlerinden ayrıştı ve S&P 500 ile Nasdaq Bileşik Endeksi yaklaşık yüzde 1 yükselişle açılırken aşağı yöneldi. Hisse senetlerindeki bu açılış, Asya piyasalarının teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla baskı altına girmesinin ardından hafta başındaki ilk düşüşü hafifletti.

Petrol fiyatları ise ABD ile İran arasında bir barış anlaşması umudunun yeniden güçlenmesiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için telefonla katıldığı bir seçim mitinginde konuya değindi. Trump, "Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları çakılacak." dedi.

WTI ham petrolü varil başına 88 doların altına inerek 29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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