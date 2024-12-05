Bitcoin 2025 fiyat tahmini: Bitcoin 2025'te altını geçecek mi?

Kripto piyasası, sürekli yeni zirvelere ulaşarak "muz bölgesi" olarak adlandırılan bir döneme girdi. Bitcoin, fiyat keşfi sürecine devam ederken, nihai zirve fiyatının ne olacağı konusunda kesin bir tahmin yapmak mümkün değil. Ancak, bazı cesur analistler iddialı öngörülerde bulunarak Bitcoin'in gelecekteki fiyat hedeflerini net bir şekilde dile getirmeye başladılar.

2025 İçin Tahminler: 200.000 Dolar

22 Ekim'de, kurumsal piyasa araştırma şirketi Bernstein, Bitcoin'in 2025 yılının sonuna kadar 200.000 dolara ulaşacağını öngören bir rapor yayınladı. Bernstein'e göre 2025 yılı, kripto piyasaları için yeni bir "kurumsal çağ"ın başlangıcı olacak. Wall Street'in, 2024 yılı sonunda Bitcoin'in en büyük cüzdanı olan Satoshi'yi tahtından etmesi bekleniyor.

Benzer şekilde, Standard Chartered Bank'ın Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick de, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçlarından bağımsız olarak Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 200.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Standard Chartered, bu fiyat seviyesini Ocak 2024'ten bu yana tahminlerinde koruyor. Bu tahminin temelinde, borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasının ardından kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına yoğun ilgi göstereceği beklentisi yatıyor.

Bitcoin'in Yükselişi: Hedef Altın mı?

Bitcoin, bu yeni dönemde yalnızca fiyat değil, aynı zamanda değer algısını da güçlendiriyor. Şu anda Bitcoin, dünyanın en değerli sert varlıkları arasında yerini sağlamlaştırdı. Gümüşü geride bırakan BTC'nin bir sonraki hedefinin altın olduğu düşünülüyor.

Bitcoin'in bu olağanüstü yükselişi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, kripto piyasasının gelecekteki potansiyeli hakkında tartışmaları da derinleştiriyor.

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