Bitcoin 16 yıllık tarihinin en yüksek aylık performansını sergiledi

Bitcoin 16 yıllık tarihinin en yüksek aylık performansını sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasının lider kripto parası Bitcoin, temmuz ayında yaşanan çalkantılı dönemde güçlü bir performans sergiledi. Piyasa uzmanları, bu rekor seviyenin sadece sayısal bir başarı olmadığını aynı zamanda Bitcoin ekosisteminin artan olgunluğunun da net bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Bitcoin temmuz ayını 115.644 dolarla kapatarak 16 yıllık tarihindeki en yüksek aylık kapanışı gerçekleştirdi. Galaxy Digital'ın 80.000 BTC'lik büyük satışına rağmen hızla toparlanması, piyasanın olgunluğunu ve güçlü alıcı tabanını ortaya koydu. Analistler bu performansı dayanıklılık göstergesi olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Düşüşe Rağmen Temmuz Ayını Rekorla Kapattı

BTC Markets'ta analisti Rachael Lucas, Bitcoin'in aylık kapanış rekorunu sadece bir manşet rakamı olarak değerlendirmemek gerektiğini belirtiyor. Lucas, bu başarının piyasanın dayanıklılığının ve artan olgunluğunun bir yansıması olduğunu açıkladı.

Kripto analisti, Bitcoin fiyatının temmuz ayındaki önemli balina hareketlerine rağmen sabit kaldığını vurguladı. Galaxy Digital'a yapılan 80.000 BTC transferi ve ardından gelen satış işlemi dikkat çekti.

Bu büyük satış, kripto para biriminin anlık olarak yüzde 4 düşmesine neden oldu. Ancak piyasa bu etkiyi hızla sindirdi ve Bitcoin'in toparlanmasını sağladı.

Lucas, "Bu seviyedeki toparlanma artık devreye girmeye hazır sağlam bir alıcı tabanı olduğunu gösteriyor." dedi. Uzman, bunun Bitcoin'e bir varlık olarak sürekli güveni vurguladığını belirtti.

LVRG Araştırma Direktörü Nick Ruck ise, şu anda yüzde 2'lik bir düşüş içinde olan Bitcoin'in, yatırımcıların makroekonomik faktörlere odaklanması nedeniyle daha fazla kâr realizasyonu ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Spot Bitcoin ETF'leri son zamanlarda çıkışlar yaşadı ve geçen hafta net girişlerde azalma kaydetti. Bu durum, temmuz başından ortasına kadar kaydedilen önemli net girişlerden bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen Ruck, mevcut düşüşün muhtemelen kısa süreli olacağı konusunda iyimser kaldığını söyledi. Uzman, bu ay bir geri dönüş öngördüğünü belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, 'Hamdolsun' diyen esnafa kızdı

Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özel, "Hamdolsun" diyen esnafa kızdı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

4 kişinin öldüğü aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor

Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
title