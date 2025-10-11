Bitcoin 110.000 doları zorlarken kriptoda 19–20 milyar dolarlık tasfiye kasırgası

Bitcoin, haftanın son işlem gününde artan ticaret savaşı geriliminin yarattığı riskten kaçışla 110.000 doların altını yokladı. Gün içi işlemlerde 104.000 dolar civarına kadar geri çekilme görüldü. Piyasa veri sağlayıcılarına göre son 24 saatte kaldıraçlı pozisyonlarda yaklaşık 19–20 milyar dolar tasfiye gerçekleşti. Bazı kurumlar toplamın daha düşük, yaklaşık 16 milyar dolar olabileceğini belirtse de satış baskısı güçlü kaldı.

20 Milyar Dolarlık Tasfiye Bitcoin'i 110 Bin Dolara Çekti

Bitcoin ve altcoinler, kripto tarihinin en büyük likidasyon olayından darbe aldı. Fiyat hareketi, çok haftalık düşük seviyelerden toparlanamadı ve 100 bin dolar seviyesi giderek yaklaşıyor. Uzman görüşlerine göre bu durum, boğa piyasasının coşkusunu temizleme sürecinin başlangıcı niteliğinde.

ABD-Çin ticaret savaşı, risk varlıklarını genel olarak baskıladı. S&P 500 endeksi cuma günü yüzde 2,7 düşüşle kapandı. Buna karşın altın, nadir kazananlardan biri olarak 4 bin doların üzerine çıktı. Kripto piyasasındaki gerginlik, Bitcoin'in göreceli güç endeksini aşırı satım seviyelerine çekti.

Piyasa kaynakları, dört saatlik göreceli güç endeksinin şubat ayındaki ticaret savaşı başlangıcından beri görülmemiş düşük seviyelerde olduğunu belirtiyor. Kısa pozisyonların azaldığı gözlemlenirken pasif alımlar devam ediyor. Ancak büyük borsalarda bile volatilite sırasında zorluklar yaşandı.

Bir uzman, dip seviyenin henüz görülmediğini ifade etti. 30 milyon dolardan fazla altcoin projesinin büyük kısmının spekülatif olduğunu savundu. Bitcoin'in makro dipten yüzde 700 yükseldiğini hatırlatarak uzun zamandır beklenen temizlik sürecinin başladığını vurguladı.

Likidasyon miktarı resmi verilere göre 20 milyar dolara yaklaştı, ancak gerçek toplamın daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre borsalar saniyede yalnızca bir likidasyon emri rapor ediyor. Emir defterlerindeki dengesizlik, 120 bin dolarda direnç yığılması ve 100 bin dolarda destek eksikliği gösteriyor.

Bu gelişmeler, Bitcoin'in yerel aralığının dibine doğru hareket edebileceğini işaret ediyor. Piyasa kaynakları, 108 bin dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini öngörüyor. Genel olarak kripto sektörü, ticaret savaşı baskısı altında dengelenme arayışında görünüyor ve bu süreç sektörün olgunlaşmasına katkı sağlayabilir.