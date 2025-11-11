Haberler

Bitcoin 105 bin dolarda tutundu: Kurumsal birikim etkili

Bitcoin 105 bin dolarda tutundu: Kurumsal birikim etkili
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin, Salı günü 105 bin dolar seviyesinin üzerinde tutundu. Kurumsal yatırımcıların sessiz birikimi, ABD hükümetinin yeniden açılması ve IRS'nin (ABD Gelir İdaresi) staking rehberliği piyasada temkinli iyimserliği destekledi.

Bitcoin, Salı günü 105 bin dolar civarında işlem görürken küresel risk iştahının toparlanması ve kurumsal girişlerin artmasıyla istikrar kazandı. Lider kripto para, Pazartesi günü 100 bin dolar seviyesinden başlattığı toparlanmayı sürdürerek 105.200 dolar civarında konsolide oldu.

Kurumsal Yatırımcılar Birikimlerine Devam Ediyor

BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, son fiyat hareketlerinin ekim ve kasım ayındaki kaldıraç çözülmesinin ardından ilk gerçek konsolidasyon sinyali olabileceğini belirtti. Misir'e göre piyasa havası korkudan temkinli iyimserliğe dönmüş durumda. Spot işlem hacimleri artarken açık pozisyonların yüzde 2,6 düşmesi, spekülatif kaldıraçtan spot birikime geçişi gösteriyor. Strive, Strategy ve Bitmine gibi kurumların toplam 200 milyon doların üzerinde ek alım yaptığı bildirildi.

QCP Capital verileri de yatırımcıların sabırlı birikim sürecinde olduklarını destekliyor. Opsiyon piyasasında yatırımcıların 120.000 ila 150.000 dolar aralığında alım pozisyonları açtığı, 135.000 ila 140.000 dolar seviyelerinde ise satış yönlü pozisyonların bulunduğu ifade edildi. Şirket, eski cüzdanlardan gelen arzın piyasada hâlen etkili olduğunu ancak taze girişler başladığında fiyat aralığının kırılabileceğini değerlendirdi.

ABD Senatosu'nun hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yasa tasarısında ilerleme kaydetmesi risk iştahını destekledi. Polymarket verilerine göre hükümetin bu hafta içinde yeniden faaliyete geçme olasılığı yüzde 96 seviyesinde. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı ve Vergi Dairesi'nin (IRS) kripto borsalarına staking ödüllerini dağıtma izni veren düzenlemesi, özellikle Ethereum ve Solana gibi ağlarda kurumsal ilgiyi artırabilir.

Uzmanlar bu düzenlemenin kripto endüstrisinde uzun süredir beklenen politika netliğini sağladığını belirtiyor. Misir, "ETF akışları, düzenleyici destek ve temizlenen piyasa yapısı istikrarın güçlendiğine işaret ediyor." dedi. Ancak analistler, yeni bir yükseliş trendi için fon girişlerinin hızlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir
title