Bitcoin 105 bin dolarda tutundu: Kurumsal birikim etkili

Bitcoin, Salı günü 105 bin dolar civarında işlem görürken küresel risk iştahının toparlanması ve kurumsal girişlerin artmasıyla istikrar kazandı. Lider kripto para, Pazartesi günü 100 bin dolar seviyesinden başlattığı toparlanmayı sürdürerek 105.200 dolar civarında konsolide oldu.

Kurumsal Yatırımcılar Birikimlerine Devam Ediyor

BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, son fiyat hareketlerinin ekim ve kasım ayındaki kaldıraç çözülmesinin ardından ilk gerçek konsolidasyon sinyali olabileceğini belirtti. Misir'e göre piyasa havası korkudan temkinli iyimserliğe dönmüş durumda. Spot işlem hacimleri artarken açık pozisyonların yüzde 2,6 düşmesi, spekülatif kaldıraçtan spot birikime geçişi gösteriyor. Strive, Strategy ve Bitmine gibi kurumların toplam 200 milyon doların üzerinde ek alım yaptığı bildirildi.

QCP Capital verileri de yatırımcıların sabırlı birikim sürecinde olduklarını destekliyor. Opsiyon piyasasında yatırımcıların 120.000 ila 150.000 dolar aralığında alım pozisyonları açtığı, 135.000 ila 140.000 dolar seviyelerinde ise satış yönlü pozisyonların bulunduğu ifade edildi. Şirket, eski cüzdanlardan gelen arzın piyasada hâlen etkili olduğunu ancak taze girişler başladığında fiyat aralığının kırılabileceğini değerlendirdi.

ABD Senatosu'nun hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yasa tasarısında ilerleme kaydetmesi risk iştahını destekledi. Polymarket verilerine göre hükümetin bu hafta içinde yeniden faaliyete geçme olasılığı yüzde 96 seviyesinde. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı ve Vergi Dairesi'nin (IRS) kripto borsalarına staking ödüllerini dağıtma izni veren düzenlemesi, özellikle Ethereum ve Solana gibi ağlarda kurumsal ilgiyi artırabilir.

Uzmanlar bu düzenlemenin kripto endüstrisinde uzun süredir beklenen politika netliğini sağladığını belirtiyor. Misir, "ETF akışları, düzenleyici destek ve temizlenen piyasa yapısı istikrarın güçlendiğine işaret ediyor." dedi. Ancak analistler, yeni bir yükseliş trendi için fon girişlerinin hızlanması gerektiğine dikkat çekiyor.