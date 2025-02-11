Bitcoin 100 Bin Doları Görebilecek mi? Teknik Göstergeler Ne Diyor?

MACD Göstergesi Neden Düşüş Sinyali Veriyor?

Teknik analizle ilgilenenler, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesini mutlaka duymuştur. Bu gösterge, piyasalardaki trend değişimlerini belirlemek için kullanılan önemli bir momentum göstergesidir. Şu anda CoinDesk'in verilerine göre MACD histogramı negatif bölgeye geçti.

Bu gelişme kritik çünkü aynı gösterge daha önce Bitcoin'in seçim sonrası yükselişini önceden tahmin etmişti. Şimdi ise ters yönde bir sinyal vermesi, Bitcoin'in kısa vadeli geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

MACD Histogramı Ne Anlama Geliyor?

MACD göstergesi ve histogramı konusunda bilgi sahibi olmayanlar için kısaca açıklayalım:

MACD Histogramı, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir.

Pozitif Histogram: Yükseliş eğilimi ve güçlü momentum sinyali verir.

Negatif Histogram: Düşüş eğilimi ve zayıflayan piyasa momentumu anlamına gelir.

Trend Değişim Sinyali: Histogram pozitiften negatife (veya tam tersi) döndüğünde, piyasa yönünde değişim olabilir.

Şu an histogramın negatife dönmesi özellikle dikkat çekici çünkü tarihsel olarak seçim sonrası Bitcoin rallisinin başlamasından önce pozitif sinyal vermişti. Aynı göstergenin şimdi düşüş sinyali vermesi, piyasanın yönü hakkında endişeleri artırıyor.

Trump'ın Gümrük Vergileri Kripto Piyasasını Nasıl Etkiliyor?

Bu düşüş sinyalinin zamanlaması da dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamalarıyla aynı döneme denk geliyor. Gümrük vergilerinin doğrudan kripto piyasasını etkilemesi beklenmese de, genel ekonomik belirsizlikler tüm piyasaları olduğu gibi kriptoyu da etkileyebilir. Olası etkileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekonomik Belirsizlik: Küresel ticarette belirsizlik yaratarak yatırımcıların riskten kaçınmasına neden olabilir.

Doların Güçlenmesi: Bazı durumlarda gümrük vergileri ABD dolarını güçlendirebilir. Dolar güçlendiğinde ise Bitcoin gibi alternatif varlıklar değer kaybedebilir.

Piyasa Psikolojisi: Negatif ekonomik gelişmeler genel yatırımcı duyarlılığını etkileyerek hem geleneksel finans hem de dijital varlıklarda satış baskısı yaratabilir.

Neticede, Trump'ın gümrük vergisi açıklaması doğrudan kripto piyasasına yönelik bir etki yaratmasa da, yatırımcı psikolojisi ve makroekonomik faktörler nedeniyle Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırabilir. Bu yüzden yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve stratejilerini buna göre şekillendiriyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.