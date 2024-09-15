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Bit2Me Arjantin'de yeni bir dönemi başlatıyor

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İspanya merkezli dev kripto para borsası Bit2Me, Arjantin'de sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak resmi lisans aldı. İspanyol kripto borsası, alınan bu lisansla birlikte Latin Amerika'daki genişleme planlarında önemli bir adım attı.

İspanya'nın öncü kripto para borsası Bit2Me, Arjantin'de resmi olarak sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansını elde etti. Bu önemli gelişme, şirketin Latin Amerika'daki büyüme stratejileri çerçevesinde güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bit2Me'nin bu başarısı, bölgedeki dijital para piyasasında yeni bir dönemi müjdeliyor.

Arjantin Piyasasında Yeni Bir Sayfa: Bit2Me Güven Tazeledi

İspanya'nın lider kripto borsalarından olan Bit2Me, Arjantin pazarına adım atmak için önemli bir engeli aştı. Şirket, Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan (CNV) sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansını almayı başardı.

Kısa bir süre önce paylaşılan bilgilere göre bu lisans Bit2Me'ye Arjantin'deki yatırımcılar ve finans kuruluşları nezdinde güven sağlayacak. CNV'nin Mart ayında başlattığı kayıt süreci sonucunda, şu ana kadar 79 şirket bu izni elde etti.

Bit2Me'nin Arjantin hamlesinin arkasında, şirketin büyüme stratejisi yatıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 15 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamlayan şirket, bu kaynağı İspanya'daki faaliyetlerini genişletmek ve Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmek için kullanmayı hedefliyor.

Şirketin bölgeye olan ilgisi yeni değil. 2022 yılında Perulu Fluyez şirketinin çoğunluk hisselerini satın alan Bit2Me, Latin Amerika pazarında sağlam bir konum elde etmişti.

Bit2Me'nin regülasyonlara verdiği önem de dikkat çekiyor. 2022'de İspanya Merkez Bankası'ndan dijital cüzdan ve kripto-fiat değişim hizmetleri için izin alan şirket, yasal düzenlemelere uyum konusundaki kararlılığını ortaya koymuştu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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