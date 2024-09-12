Birleşik Krallık kripto varlık düzenlemesiyle yeni bir dönem başlatıyor

Birleşik Krallık hükümeti, kripto varlıklarını, NFT'ler ve diğer dijital ürünler dahil olmak üzere, resmi mülkiyet olarak tanımlamak için yeni bir yasa tasarısını Parlamento'ya sundu. Adalet Bakanı Yardımcısı Heidi Alexander, bu adımın ülkenin dijital varlık piyasasında liderliğini pekiştireceğini ve yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracağını belirtti. Tasarı, dijital varlıkların ekonomiye yıllık 34 milyar sterlin katkıda bulunduğu bir dönemde geliyor.

Birleşik Krallık Kripto Varlıkları Artık Resmi Mülkiyet Olarak Tanıyacak

Birleşik Krallık hükümeti, teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Parlamento'ya sunulan yeni yasa tasarısıyla, kripto varlıklar ve NFT'ler gibi dijital ürünler ilk kez resmi olarak mülk statüsünde değerlendirilecek.

Ülkenin Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İngiltere ve Galler hukuk sisteminde dijital ürünlerin net bir tanımı yoktu. Bu durum, sahiplerini olası hukuki anlaşmazlıklarda savunmasız bırakıyordu." dedi. Alexander, yeni düzenlemeyle bu boşluğun doldurulacağını vurguladı.

Tasarı, mevcut iki mülkiyet kategorisine üçüncü bir seçenek eklemeyi hedefliyor. Halihazırda somut varlıklar ve hukuki haklar olarak ikiye ayrılan mülkiyet sınıflandırmasına, dijital varlıklar da eklenecek. Bu sayede, kripto paralar ve NFT'ler gibi dijital eserler de yasal koruma altına alınmış olacak.

Ekonomik açıdan bakıldığında, bu hamlenin İngiltere'nin kripto piyasasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, dijital varlıkların ülke ekonomisine yıllık katkısı 34 milyar sterlin civarında.

Yaşanan bu gelişme, İngiltere'nin dijital varlıklara yönelik tutumundaki çelişkileri de gündeme getiriyor. Bir yandan eski Başbakan Rishi Sunak ülkeyi dijital varlık merkezi yapmak isterken, diğer yandan Finansal Davranış Otoritesi gibi kurumlar yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.