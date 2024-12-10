Birleşik Krallık kripto para düzenlemesinde köklü değişime gidiyor

İngiliz Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) tarafından yayımlanan Kripto Yol Haritası, İngiltere'nin kripto varlık sektörüne yaklaşımını yeniden şekillendiriyor. Yaklaşık 7 milyon İngiliz kripto varlık sahibi olduğu ülkede, düzenleyici çerçeve 2024'ün son çeyreğinde başlayıp 2026'ya kadar aşamalı olarak uygulanacak.

Birleşik Krallık Stablecoin Politikasını Yeniden Şekillendirdi

Hazine Ekonomi Sekreteri Tulip Siddiq, hükümetin kripto varlıkları düzenleme yaklaşımını detaylı şekilde ortaya koydu. Ekim 2023'te yayımlanan önerilerin tam olarak uygulanacağını teyit eden Siddiq, kripto varlık ticaret platformu işletmek gibi yeni düzenlenen faaliyetlerin oluşturulacağını vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında staking ile ilgili yasal belirsizlik ortadan kaldırılırken, bu hizmetlerin kolektif yatırım planları olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı. En dikkat çekici değişiklik ise fiat-destekli stablecoinlerin düzenlenmesinde yaşandı.

Önceki düzenleme önerisinde stablecoinlerin Birleşik Krallık ödeme düzenlemesi kapsamına alınması ve iki ayrı düzenleyici rejim oluşturulması hedefleniyordu. Bu yaklaşımın iş modellerinde önemli değişiklikler gerektireceği endişesiyle, hükümet daha esnek bir düzenleme modeline yöneldi.

Yeni politika rejimi, sterlin destekli stablecoin ihraç etmek isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunacak. Sektör temsilcileri, farklı tartışma ve istişare belgelerinin iş modelleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek, politika oluşturma sürecine katkı sağlayabilecek.