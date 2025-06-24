Birleşik Krallık'ın en büyük Bitcoin yatırımcısı varlıklarını ikiye katladı

Birleşik Krallık'ın en büyük Bitcoin yatırımcısı varlıklarını ikiye katladı
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The Smarter Web Company, 196,9 BTC daha satın alarak toplam varlığını 543,52 BTC'ye çıkardı. İngiliz web tasarım firması, Bitcoin başına 103.290 dolar ortalama fiyatla 20 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Nisan ayında Bitcoin hazine stratejisini başlatan şirketin hisse değeri yüzde 20.000 artmıştı. Firma şu anda Birleşik Krallık'taki en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Web tasarım hizmetlerinden Bitcoin hazine yönetimine odaklanan The Smarter Web Company, kurumsal Bitcoin benimsemesinde dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Londra merkezli Aquis Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firma, toplam 56,8 milyon dolar değerinde Bitcoin varlığına sahip. UTXO Management'ın danışmanlığında yürütülen strateji, Birleşik Krallık'taki diğer şirketlere de ilham veriyor.

Web Tasarım Şirketinden 20 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımı

The Smarter Web Company, yaptığı açıklamada Bitcoin başına ortalama 77.122 sterlin (103.290 dolar) fiyatla 15,2 milyon sterlin (20,3 milyon dolar) karşılığında 196,9 BTC satın aldığını bildirdi. Bu son alımla firma, Bitcoin başına ortalama 77.988 sterlin (104.450 dolar) fiyatla toplam 42,4 milyon sterlin (56,8 milyon dolar) maliyetle 543,52 BTC'ye ulaştı.

Firma web tasarımı, geliştirme ve çevrim içi pazarlama hizmetleri sunarak kurulum ücretleri, yıllık barındırma ücretleri ve isteğe bağlı aylık ücretlerden gelir elde ediyor. 2023'ten beri Bitcoin ödemelerini kabul eden firma, Bitcoin'in gelecekteki finansal sistemdeki rolüne olan inancının bir parçası olarak nisan ayında Bitcoin hazine politikasını entegre etmeye başladı.

The Smarter Web Company elindeki BTC miktarıyla, çok sayıda İngiltere firmasının öncüsü konumunda bulunuyor. Bitcoin Treasuries verilerine göre ikinci en büyük firma 250 BTC ile Phoenix Digital Assets, ardından 43,11 BTC ile Coinsilium geliyor. Aquis'te listelenen şirketlerin yaklaşık yüzde 10'u artık Bitcoin pozisyonuna sahip veya Bitcoin satın almak için fon topluyor.

Firma, ters devralma yoluyla SWC kodu altında Aquis Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı ve 25 Nisan'da işlem görmeye başladı. Bitcoin hazine stratejisi duyurusunun ardından neredeyse yüzde 20.000 yükseldikten sonra salı günü yaklaşık yüzde 50 düştü. Bu olağanüstü yükseliş, çevrim içi hizmet firmasını halka arzının ardından 3,7 milyon sterlin tam seyreltilmiş piyasa değerinden 1 milyar sterlin üzerine çıkardı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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