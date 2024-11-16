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Birleşik Krallık hazine bonolarında Blockchain dönemi

Birleşik Krallık hazine bonolarında Blockchain dönemi
Haberler
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Haberler
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Birleşik Krallık Hazinesi, Blockchain teknolojisini kullanarak dijital hazine bonolarının ihracını pilot olarak uygulamak için harekete geçti. Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından duyurulan DIGIT projesi, sermaye piyasalarını modernize etmeyi hedefliyor. Bu hamle, finansal sistemde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Dijital Hazine Bonosu Aracı (DIGIT) olarak adlandırılan proje, dağıtık defter teknolojisinden yararlanarak devlet tahvillerinin ihraç sürecini optimize edecek. İngiltere Merkez Bankası destekli Fnality altyapısı ve 20'den fazla büyük kurumun katılımıyla hayata geçirilecek olan program, finansal işlemlerde verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Blockchain Teknolojisi Finansal Altyapıyı Yeniden Şekillendiriyor

Birleşik Krallık'ın finansal ekosistemi önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves, konuşmasında projenin detaylarını paylaştı.

DIGIT projesi, üç aşamalı bir plan çerçevesinde uygulanacak. İlk altı ayda, sınırlı sayıda piyasa katılımcısıyla kısa vadeli bir dijital Hazine bonosu test edilecek. İlk yıl içinde orta vadeli dijital hazine bonoları piyasaya sunulacak.

Projenin en önemli özelliklerinden biri, geri alım anlaşmalarında kullanılabilecek olması. Bu sayede bankalar ve kurumlar, likidite yönetimini saatlik bazda gerçekleştirebilecek.

Fnality altyapısı, İngiltere Merkez Bankası'ndaki merkezi bir havuz hesap tarafından desteklenen tokenize nakit mutabakat ağı olarak işlev görecek. Bu sistem, dijital hazine bonolarının sorunsuz bir şekilde işlem görmesini sağlayacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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