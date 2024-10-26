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Bireysel yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine akın ediyor

Bireysel yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine akın ediyor
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Yeni araştırma raporu, spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam yönetilen varlıkların yüzde 80'inin bireysel yatırımcılara ait olduğunu ortaya koydu. Kurumsal yatırımcıların temkinli yaklaşımına rağmen ETF'lere 21,6 milyar dolar net para girişi gerçekleşti. Finansal piyasalardaki bu dönüşüm, kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

2024 başında piyasaya sunulan spot Bitcoin ETF'leri, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yatırımcılar, dijital cüzdanlardan ve merkezi borsalardan ETF'lere geçiş yapıyor. Bu dönüşümün arkasında ETF'lerin sunduğu düzenleyici korumalar ve yatırım kolaylığı bulunuyor.

Yatırımcılar Düzenlenmiş Piyasaları Tercih Ediyor

Rapora göre Ekim itibarıyla ETF'lerdeki toplam yönetilen varlıklar 63,3 milyar dolara ulaştı. Yatırım dünyasının önemli aktörlerinden Vanguard, Bitcoin ETF'lerine karşı mesafeli duruşunu devam ettiriyor. Şirket CEO'su Salim Ramji, Ağustos'ta kripto ETF'leri çıkarmayacaklarını açıkladı.

Son dönemde ETF'lere yönelik ilgi artış gösteriyor. 11-23 Ekim arasında spot Bitcoin ETF'lerine 2,88 milyar dolar net para girişi kaydedildi. 22 Ekim'de sadece 79,1 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Analistler, kurumsal yatırımcıların zamanla ETF piyasasında daha aktif rol almasını tahmin ediyor. Bununla birlikte volatil piyasa koşulları ve küresel likidite belirsizlikleri, kurumsal katılımı sınırlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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