Bir Japon şirketi daha Bitcoin yatırım hamlesini açıkladı

Tokyo merkezli lojistik ve teknoloji şirketi Value Creation, bilançosuna Bitcoin ekleme kararı aldığını duyurdu. Şirket, Japonya'da BTC'yi hazine rezervi olarak değerlendirme eğilimine katılmayı amaçlıyor. Önceden de BTC alımı yapan firma, yeni eklemeyle varlığını daha da artıracak.

Japon Şirketlerde Yatırımda Bitcoin Dönemi Başladı

Value Creation, yaklaşık 700 bin dolar değerinde Bitcoin (BTC) alımı yaparak bilançodaki BTC miktarını genişletmeyi planlıyor. Şirket, bu alımın önümüzdeki dört ay içinde tamamlanacağını belirtiyor. Daha önce 1,4 milyon dolar seviyesinde BTC satın alan firma, yeni yatırımın gelecekteki stratejik hamleleri destekleyeceğini vurguluyor.

Japonya'da BTC'yi kurumsal varlık olarak benimseyen şirket sayısı giderek artıyor. Ülkede faaliyet gösteren bazı enerji ve teknoloji firmaları, bilançolarında Bitcoin'e yer açmaya başladı. Bu akımın önemli katılımcılarından biri olarak bilinen Metaplanet, bilançosunda 4 bin 525 BTC bulundurarak ülkenin en büyük kurumsal sahibi konumunda yer alıyor. Remixpoint ve NEXON gibi şirketlerin de Bitcoin'i rezerv varlığı olarak değerlendirdiği biliniyor.

Value Creation'ın hamlesi, Japonya'daki kurumsal dünyada kripto paraya yönelik bakış açısının dönüşümünü yansıtırken, firmanın gelecek planları için kripto yatırımını önemli bir alternatif olarak gördüğünü gösteriyor. Şirket yönetimi, ek fonların uzun vadeli yatırım amacıyla kullanılacağını ve fazla sermayeyi dijital varlıklarla çeşitlendirmek istediklerini ifade ediyor.