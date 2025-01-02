Bir günde yüzde 48! D.O.G.E.'deki bu sıçrama sizi zengin edebilir mi?

D.O.G.E. (Department Of Government Efficiency) isimli meme coin, dikkatleri üzerine çekiyor. Trump yönetimi altında kurulacak olan aynı isimli hükümet ajansının Ocak ayında lansmanına günler kala, yatırımcılar bu coin'in yükseliş potansiyelinden oldukça umutlu...

D.O.G.E neden yükseldi?

Kripto yatırımcısı Unipcs, D.O.G.E.'nin toparlanma aşamasına girdiğini ve yeni bir yükseliş için zemin hazırladığını ifade etti. Meme coin, son 24 saatte yüzde 48 artış göstererek 140 milyon dolar değerine ulaştı.

D.O.G.E., zirve seviyelerine ulaştıktan sonra altı hafta içinde yüzde 82 oranında düzeltme yaşadı. Bu durum, genellikle meme coin'ler için tipik bir fiyat hareketi olarak değerlendiriliyor. Bu sert düşüş, bir ay içerisinde yaşanan parabolik yüzde 4,000'lik rallinin ardından geldi. Söz konusu ralli ise iki aylık bir düzeltme ve konsolidasyon sürecini takip etmişti.

Son bir ay içinde D.O.G.E. meme coin, yüzde 48,7 değer kaybederek piyasadaki volatiliteyi yansıttı. Ancak bu düşüş, aynı zamanda potansiyel bir toparlanma için güçlü bir temel oluşturmuş durumda.

Bu arada, popüler bir başka meme coin olan Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 6,6 artış göstererek yatırımcıların ilgisini üzerine toplamaya devam ediyor.

D.O.G.E.'nin hareketliliği, piyasadaki yatırımcıların meme coin'lere olan ilgisinin hala canlı olduğunu ve bu coin'lerin volatil yapısına rağmen kârlı fırsatlar sunduğunu ortaya koyuyor.

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