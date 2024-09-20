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BingX'ten açıklama: Kullanıcılarımızın varlıkları güven altında

BingX'ten açıklama: Kullanıcılarımızın varlıkları güven altında
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Önde gelen kripto para borsası BingX, sıcak cüzdanlarına yönelik bir siber saldırı girişimine maruz kaldı. Şirketin iç güvenlik ekibinin hızlı müdahalesi ve çok katmanlı cüzdan güvenlik sistemi sayesinde, kullanıcı varlıklarının büyük çoğunluğu güvende kaldı ve potansiyel bir kriz önlendi.

BingX, sıcak cüzdanlarına yönelik bir izinsiz erişim girişimini güvenlik sistemleri sayesinde hızlıca tespit etti ve anında müdahalede bulundu. BingX iç güvenlik ekibi, saldırıyı durdurmak için derhal harekete geçerek otomatik acil durum protokollerini uygulamaya koydu. Kullanıcı varlıklarının büyük çoğunluğu, soğuk cüzdanlarda çok katmanlı güvenlik sistemiyle izole edildiği için zarar minimize edildi. Şirket, sıcak cüzdanlardaki fonların sadece küçük bir kısmının etkilendiğini ve kayıpların hızla kontrol altına alındığını belirtti.

Hızlı Müdahale ve Güçlü Güvenlik Sistemi Kullanıcı Varlıklarını Korudu

Önde gelen kripto para borsalarından BingX, geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir siber saldırı girişimini başarıyla bertaraf etti. Şirketin iç güvenlik ekibi, sıcak cüzdanlara yönelik izinsiz erişim teşebbüsünü hızla fark ederek harekete geçti.

Olay anında devreye sokulan acil durum protokolleri sayesinde, kullanıcı varlıklarının büyük bölümünün güvende olduğu açıklandı. BingX'in çok katmanlı cüzdan güvenlik sistemi, fonların çoğunluğunu soğuk depolama ünitelerinde tutarak olası zararı minimuma indirdi.

BingX yönetimi, müşterilerini rahatlatmak amacıyla yaptığı açıklamada, etkilenen varlıkların yalnızca sıcak cüzdandaki sınırlı bir miktarla sınırlı kaldığını ve durumun hızla kontrol altına alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) ve BingX Labs Başkanı Vivien Lin "BingX, toplam platform varlıklarının yalnızca küçük bir bölümünü içeren sıcak cüzdandan kaynaklanabilecek olası kayıpları karşılamak için fazlasıyla yeterli rezerve sahiptir. Acil durum müdahale planımız, etkilenen tüm kullanıcılara tam olarak geri ödeme yapılmasını sağlar. Varlıklarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz ve başka bir sorun yaşanmamasını sağlamak için özenle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lin ayrıca, "BingX'te alım satım tamamen çalışır durumdadır ve güvenliğini korumaktadır. Bu olay yalnızca sıcak cüzdanlarımızdan birini etkilemiştir ve alım satım, grid stratejileri ve finansal hizmetler dahil olmak üzere diğer tüm platform hizmetleri her zamanki gibi çalışmaktadır. Biz cüzdan sistemimizde gerekli yükseltmeleri tamamlarken siz de güvenle işlem yapmaya devam edebilirsiniz." diyerek kullanıcıları bilgilendirdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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