Binance yöneticisine yapılan muamele pes artık dedirtti

Binance yöneticisine yapılan muamele pes artık dedirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da gözaltında bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a yapılan sert muamele, bir videonun ortaya çıkmasıyla uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan video, Gambaryan'ın yürümekte güçlük çektiğini ve yardım taleplerinin yetkililer tarafından görmezden gelindiğini gösteriyor.

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da gözaltında tutulduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Altı aydır tutuklu bulunan Gambaryan'ın ailesi ve avukatları, yöneticinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirterek serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor. Yeni ortaya çıkan görüntüler, Gambaryan'ın içinde bulunduğu zor koşulları gözler önüne sererken, olay uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Nijerya'daki Tutuklu Yöneticinin Durumu Ağırlaşmaya Devam Ediyor

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki gözaltı koşulları, yeni ortaya çıkan görüntülerle tartışma konusu oldu. Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in suç önleme birimi başkanı Gambaryan'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtiliyor.

Altı aydır tutuklu bulunan Gambaryan'ın avukatı, müvekkilinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu öne sürerek kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu. Yapılan bu başvurulara Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) temsilcileri karşı çıktı.

Binance CEO'su Richard Teng, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tigran'a reva görülen bu muamele kabul edilemez. Evine dönmeli, tedavi olmalı ve ailesiyle vakit geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

Gambaryan'ın ailesi, yöneticinin sağlık sorunlarının ciddiyetine dikkat çekti. Aile mensupları, "Bel fıtığı veya omurga sorunu nedeniyle yürüyemiyor. Üstelik cezaevi yönetimi tekerlekli sandalye talebini reddediyor." açıklamasında bulundu.

Yeni paylaşılan görüntülerde, Gambaryan'ın hareket etmekte zorlandığı ve bir görevliye tekerlekli sandalye konusunda ısrarla soru sorduğu görülüyor. Görevli ise yöneticinin sadece koltuk değneği kullanması gerektiğini belirtiyor.

Binance'in Nijerya faaliyetleri kapsamında 34 milyon dolarlık mali suçlamalarla bağlantılı olduğu iddia edilen Gambaryan'ın durumu, 4 Eylül'deki duruşmada ele alınacak. Yargıç, kefalet talebini değerlendirecek.

Olay, kripto para sektöründeki yasal düzenlemeler ve şirket yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası kamuoyu, Gambaryan'ın sağlık durumu ve adil yargılanma hakkı konusunda endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Sınırımızda savaş devam ederken Erdoğan'dan kritik kabul
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı

ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! Harekete geçildi
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title