Binance yöneticisine yapılan muamele pes artık dedirtti

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da gözaltında tutulduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Altı aydır tutuklu bulunan Gambaryan'ın ailesi ve avukatları, yöneticinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirterek serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor. Yeni ortaya çıkan görüntüler, Gambaryan'ın içinde bulunduğu zor koşulları gözler önüne sererken, olay uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Nijerya'daki Tutuklu Yöneticinin Durumu Ağırlaşmaya Devam Ediyor

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki gözaltı koşulları, yeni ortaya çıkan görüntülerle tartışma konusu oldu. Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in suç önleme birimi başkanı Gambaryan'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtiliyor.

Altı aydır tutuklu bulunan Gambaryan'ın avukatı, müvekkilinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu öne sürerek kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu. Yapılan bu başvurulara Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) temsilcileri karşı çıktı.

Binance CEO'su Richard Teng, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tigran'a reva görülen bu muamele kabul edilemez. Evine dönmeli, tedavi olmalı ve ailesiyle vakit geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

Gambaryan'ın ailesi, yöneticinin sağlık sorunlarının ciddiyetine dikkat çekti. Aile mensupları, "Bel fıtığı veya omurga sorunu nedeniyle yürüyemiyor. Üstelik cezaevi yönetimi tekerlekli sandalye talebini reddediyor." açıklamasında bulundu.

Yeni paylaşılan görüntülerde, Gambaryan'ın hareket etmekte zorlandığı ve bir görevliye tekerlekli sandalye konusunda ısrarla soru sorduğu görülüyor. Görevli ise yöneticinin sadece koltuk değneği kullanması gerektiğini belirtiyor.

Binance'in Nijerya faaliyetleri kapsamında 34 milyon dolarlık mali suçlamalarla bağlantılı olduğu iddia edilen Gambaryan'ın durumu, 4 Eylül'deki duruşmada ele alınacak. Yargıç, kefalet talebini değerlendirecek.

Olay, kripto para sektöründeki yasal düzenlemeler ve şirket yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası kamuoyu, Gambaryan'ın sağlık durumu ve adil yargılanma hakkı konusunda endişelerini dile getirmeye devam ediyor.