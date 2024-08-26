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Binance yöneticisi Nijerya'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

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Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance'in yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da tutuklu bulunduğu altı ay süresince ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailesinin belirttiğine göre Gambaryan'ın sağlık durumu tıbbi ihmal nedeniyle kötüleşiyor ve gerekli medikal destek sağlanmıyor. Gambaryan'ın durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da altı aydır süren tutukluluğunda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 34 milyon dolarlık mali suçlamalarla karşı karşıya olan Gambaryan'ın, cezaevi koşullarında yeterli tıbbi bakım alamadığı ve durumunun giderek kötüleştiği açıklandı.

Kripto Dünyasının Gözü Kulağı Nijerya'da Yaşanan Hukuk Ve Sağlık Krizinde

Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da yaşadığı tutukluluğun altıncı ayında sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yakınlarından gelen bilgilere göre Gambaryan'ın durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

34 milyon dolarlık mali suçlamalarla yargılanan Gambaryan, Binance adına yürüttüğü faaliyetlerde kara para aklama, döviz manipülasyonu ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla karşı karşıya. Aile çevresinden yapılan açıklamalarda Gambaryan'ın cezaevi koşullarında yeterli tıbbi bakım alamadığı vurgulanıyor.

Özellikle bel fıtığı veya omurga rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Gambaryan'a, cezaevi yönetiminin tekerlekli sandalye sağlamadığı belirtiliyor. Sağlık durumunun kötüleşmesiyle kan sulandırıcı ilaçlara başvurmak zorunda kalan Gambaryan, Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesi nedeniyle hukuki destek alamadı.

Gambaryan'ın sağlık dosyasında, tedavi edilmemiş sıtma ve zatürre de yer alıyor. Bununla birlikte Gambaryan'ın, şiddetli bademcik iltihabı nedeniyle ameliyat olması gerektiği bildiriliyor. İlginç bir detay olarak, Gambaryan'ın Nijerya hükümeti tarafından bir toplantıya davet edildiği, ardından pasaportuna el konularak bir misafirhanede alıkonulduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para borsalarına lisans verme hazırlıkları dikkat çekiyor. SEC Genel Müdürü Emomotimi Agama, bu sürecin beklenenden hızlı ilerleyebileceğini belirtti. Son dönemde Nijerya, dünyanın en hızlı büyüyen kripto ekonomilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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