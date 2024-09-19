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Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı

Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı
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Binance Bölgesel Pazarlar Başkanı Vishal Sacheendran, kripto para dünyasının geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD başkanlık seçimlerinin küresel kripto düzenlemelerine etkisinin beklenenden az olacağını belirten Sacheendran, Asya ülkelerinin bu alanda öne çıktığına dikkat çekti. Bu değerlendirmeler, kripto ekosisteminin merkeziyetsiz yapısını ve bölgesel dinamiklerin artan önemini gözler önüne seriyor.

Kripto para dünyası, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin olası etkilerini tartışırken, Binance'den gelen açıklamalar sektörde yankı uyandırdı. Binance Bölgesel Pazarlar Başkanı Vishal Sacheendran, ABD seçimlerinin küresel kripto düzenlemelerine etkisinin sınırlı olacağını öne sürdü. Bu beklenmedik öngörü, kripto ekosisteminin geleceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kripto Düzenlemeleri ABD Seçimlerine Meydan Okuyor

Vishal Sacheendran, kripto düzenlemelerinin tamamen merkeziyetsiz bir yapıda olduğunu vurguladı. "ABD seçimlerinin Orta Doğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinin kripto piyasalarına yaklaşımını etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecekler." dedi.

Binance yöneticisi, Singapur, Tayland, Endonezya ve Hindistan'ı örnek göstererek, bu ülkelerin Web3 yeteneklerini destekleyen liderler ve düzenleyiciler sayesinde günümüzde önemli kripto pazarları haline geldiğine dikkat çekti Sacheendran "Herkes Hindistan'ın düzenlemelerini sıralamak için öne çıktığını biliyor ve bu, düzenleyicilerin kripto para birimlerini açacağı 1,5 milyarlık bir nüfus demek." dedi.

Tayland ve Endonezya'nın kripto dostu düzenlemeleri hakkında da konuşan Sacheendran, bu ülkelerin sunduğu fırsatların ve yaşam tarzının çok ekonomik olduğunu vurguladı. "Diğer ülkeler gelişmelerin gerisinde kalırsa özellikle bu pazarlara yönelik yetenek yoğunluğunu kaybedecekler." diye ekledi.

Sacheendran, Orta Doğu'nun birçok kişi için cazip olmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtti. Abu Dhabi Global Markets'ın (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu'nda kıdemli yönetici olarak görev yapan Sacheendran, ADGM modelinin Avustralya ve Bahreyn gibi diğer bölgeler için de temel oluşturduğunu aktardı.

ADGM'nin kapsamlı bir kripto çerçevesi oluşturduğunu anlatan Sacheendran "Bu çerçeve, kripto varlıklarını gayrimenkul, menkul kıymetler ve hisse senetleri gibi diğer varlık sınıflarıyla aynı şekilde düzenlemeye başladı." dedi. Bu yaklaşımın kripto düzenlemelerinde baskın bir trend haline geldiğini ancak zaman içinde sürdürülebilir bir model olup olmayacağının görüleceğini ekledi.

Binance'in küresel merkezi konusunda da açıklamalarda bulunan Sacheendran, dünyanın en büyük kripto para borsasının hala küresel merkezini kurmakta olduğunu ancak görüşmelerin ilerleyişi hakkında henüz kamuoyuyla paylaşılacak detayların olmadığını belirtti. Sacheendran "Şirketin 225 milyon kullanıcısı için en doğru kararı vermek zorundayız." diye ekledi.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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