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Binance yeni stablecoin projesini piyasaya sürüyor

Binance yeni stablecoin projesini piyasaya sürüyor
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Haberler
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Kripto para dünyasının önde gelen borsası Binance, merkeziyetsiz fiat stablecoin ihraççısı Usual Labs'in USUAL tokenını 19 Kasım'da piyasaya sürecek. Toplam 4 milyar token arzına sahip olacak proje, başlangıçta 494,6 milyon USUAL dolaşıma sunacak.

Usual Labs, Kraken, Mantle, Starkware ve GSR gibi sektörün öncü isimleriyle birlikte 150'den fazla yatırımcının desteğini almayı başardı. Ethereum Blockchain ağında faaliyet gösterecek olan USUAL, topluluk odaklı gelir modeliyle farklılaşıyor.

Ethereum Blockchain Ağında Yeni Nesil Stablecoin

Kripto para borsası Binance, 14 Kasım'da yayımladığı duyuruda, Binance Launchpool'un 61. projesinin USUAL olacağını açıkladı. Proje web sayfasının, 19 Kasım Türkiye saati 13:00'te gerçekleşecek piyasa öncesi lansmanından 12 saat önce erişime açılması planlanıyor.

Verilere göre USUAL, şu anda 0,9991 dolar seviyesinden işlem görüyor. Projenin piyasa değeri 345,71 milyon dolara, toplam arz ise 346 milyon USUAL tokenına ulaştı.

Geçtiğimiz hafta 1,5 milyon dolarlık topluluk finansmanını tamamlayan Usual Labs, Şubat 2024'te USD0 adlı gerçek dünya varlıklarıyla desteklenen izinsiz stablecoini piyasaya sürdü. Token aynı zamanda kullanıcılara ağın geleceği hakkında oy kullanma hakkı sağlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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