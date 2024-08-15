Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Binance ve Brezilya arasında tarihi anlaşma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) ile yıllar süren hukuki mücadelelerin ardından anlaşmaya vararak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Anlaşma kapsamında, Binance 9,6 milyon Brezilya reali ödeyecek ve Brezilya'da türev ürünler sunma konusunda yeni bir sayfa açacak.

Binance, Brezilya'daki yasal engellerle mücadelesinde önemli bir adım attı. Şirket, ülkenin finans düzenleyicisi CVM ile yaptığı anlaşma sonucunda 1,75 milyon dolarlık bir ödemeyi kabul etti. Bu uzlaşma, Binance'in 2020'den beri süren türev ürünler sunma yasağının ardından geleceğe yönelik faaliyetleri için yeni bir sayfa açıyor.

Binance Ve CVM Arasındaki Anlaşma Yeni Kapılar Açıyor

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Brezilya'nın finans piyasası düzenleyicisi CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ile anlaşmaya vardı. Bu gelişme, iki kurum arasında yıllardır süren anlaşmazlığın sonuna işaret ediyor.

Anlaşmazlığın kökeni, 2020 yılına dayanıyor. O dönemde CVM, Binance'in Brezilya'da türev ürünler sunmasını yasaklamıştı. Düzenleyici kurum, bu ürünlerin menkul kıymet kategorisinde değerlendirildiğini ve Binance'in gerekli yetkilere sahip olmadığını öne sürmüştü.

Yeni anlaşma kapsamında Binance, 9,6 milyon Brezilya reali (yaklaşık 1,75 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. CVM'nin onayladığı bu uzlaşma, taraflar arasındaki gerginliği sona erdirmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Binance sözcüsü, şirketin Brezilya'da halen türev ürünler sunmadığını ve sunmasına izin verilmediğini vurguladı. Sözcü, "2020'deki ilk temastan bu yana, yerel mevzuata uyum sağlamak için gerekli tüm adımları attık. Yönetim kurulumuz, CVM'nin önerdiği Taahhüt Süresini kabul ederek, yaptığımız düzenlemelerin yeterli bulunduğunu teyit etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Brezilya Brezilya Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı?
title