Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Binance uyum ekibini artırmaya devam ediyor

Binance uyum ekibini artırmaya devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, uyum departmanını yüzde 34 oranında genişleterek sektörde güvenlik ve düzenleyici uyumu güçlendiriyor. Kripto devi, tam zamanlı çalışan sayısını 645'e yükseltirken, şirketin toplam ekibi ise 1.000'i geride bırakacak. Bu genişleme, kullanıcı korumasını ve şirketin piyasadaki sürdürülebilir büyümesini öne çıkarıyor.

Kripto para piyasasının devi Binance, düzenleyici uyum ekiplerini büyük oranda genişletme kararı aldı. Şirket, yıl sonuna kadar tam zamanlı çalışan sayısını 645'e çıkaracağını ve toplam ekibin 1.000 kişiyi aşacağını duyurdu. Bu stratejik hamle, Binance'in kullanıcı koruması ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımını pekiştiriyor.

Binance Uyum Yolculuğunda Büyük Adımlar Atıyor

Kripto para dünyasının dev platformu Binance, uyum departmanını önemli ölçüde büyütme kararı aldı. Platform, kısa bir süre önce Binance Square üzerinden yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uyum departmanındaki personel sayısını yüzde 34 artıracağını duyurdu. Bu artışla birlikte departmandaki tam zamanlı çalışan sayısı 645'e ulaşacak. Yüklenici personelin de eklenmesiyle toplam ekip büyüklüğü bini geçecek.

2023 yılında Amerikan düzenleyici kurumlarıyla varılan uzlaşmanın ardından Binance'in uyum konusundaki kararlı duruşu dikkat çekiyor. Şirket, bu alandaki yatırımlarını yüzde 36 oranında artırarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.

Binance'in baş uyum yöneticisi Noah Perlman, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Kripto para sektörünün hızlı gelişimi karşısında, Binance olarak kullanıcılarımızın güvenliğini ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiriyoruz. Bu nedenle uyumluluğu işimizin merkezine yerleştirdik. Genişleyen uyum çalışmalarımız, sektördeki öncü konumumuzu ve standartları belirleme yönündeki irademizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Binance, uyum departmanını güçlendirirken, geleneksel finans dünyası ve kamu kurumlarından deneyimli isimleri kadrosuna katıyor. Bu kapsamda Todd McElduff, kurumsal uyum direktörlüğü görevine getirildi. Bunun yanı sıra, Céline Inial Fransa pazarı, Caner Akyürek ise Türkiye pazarı özel soruşturma uzmanlığı pozisyonlarında görev yapacak.

Şirketin yeni CEO'su Richard Teng, kurucusu Changpeng Zhao'nun görevden ayrılmasının ardından yönetimin başına geçti. Abu Dabi Global Market ve Singapur Borsası'ndaki düzenleyici pozisyonlardaki deneyimiyle tanınan Teng, Binance'in uyum ve düzenleme stratejilerini yönlendiriyor.

Platform, 2022 yılında uyum harcamalarını yüzde 35 artırarak 213 milyon dolara yükseltmişti. Son dönemde güvenlik güçlerine yönelik eğitim programları ve resmi kurumlarla geliştirilen iş birlikleri, şirketin sektörel sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

"Ambulans şoförüne bebek başına bu kadar para ödüyordum"

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.