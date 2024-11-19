Binance'ten kullanıcılara uyarı: "Bu token'lar onaylanmadı"

Binance, yakın zamanda attığı bir tweette kullanıcılarına bir Topluluk Güvenlik Bildirimi yayınladı. Uyarı, sosyal medya platformlarında Binance ile yanlış bir şekilde ilişkilendirilen sahte token'ların gözlemlenen akınına yanıt olarak yapıldı.

Söz konusu sahte token'ların Binance tarafından onaylanmadığı ve şüphesiz yatırımcılar için önemli dolandırıcılık veya mali kayıp riskleri oluşturduğu vurgulandı.

Binance tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Topluluk Güvenlik Bildirimi. Sosyal medyada Binance ile yanlış bir şekilde ilişkilendirilen sahte token'ların akışını gözlemledik. Bu token'lar Binance tarafından onaylanmamıştır ve sizi dolandırıcılık veya maddi kayıp riskine sokabilir."

Borsa ayrıca, kullanıcıları doğrulanmamış token'lar konusunda dikkatli olmaya çağırırken, bilgileri resmi kanallar aracılığıyla doğrulamanın önemini yineledi. Duyuru, topluluğa herhangi bir token'la etkileşime girmeden önce bilgili kalmaları ve kapsamlı bir araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.