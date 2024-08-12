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Binance o ülke hakkında önemli açıklamalarda bulundu

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Binance, çeşitli ülkelerle sorun yaşamaya devam ediyor. Venezuela'da, devlet tarafından uygulanan internet kısıtlamaları, global kripto para borsası Binance'in erişim sorunları yaşamasına neden oldu. Şirket, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve durumu hızla çözme çabasında olduklarını belirtti. Bu engellemeler, ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Venezuela'da beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı. Ülkedeki internet kısıtlamaları nedeniyle kullanıcılar hesaplarına erişmekte zorlanıyor. Bu durum, Venezuela'nın karmaşık siyasi atmosferi ve tartışmalı seçim sonuçlarıyla birleşince, kripto para yatırımcıları için endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor.

Binance Kullanıcıları Venezuela'da İnternet Engelleriyle Karşı Karşıya

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren kripto para borsası Binance, Venezuela'da ciddi erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Kısa bir süre önce platformun Venezuela'daki müşterileri hesaplarına giriş yapmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi.

Binance yetkilileri, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, sorunun kaynağının Venezuela'daki geniş çaplı internet kısıtlamaları olduğunu belirtti. Şirket sözcüsü, "Sadece biz değil, sosyal medya platformları da dahil olmak üzere birçok web sitesi bu durumdan etkileniyor. Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği bizim için en büyük öncelik. Bu nedenle 'SAFU' olarak adlandırdığımız Kullanıcı Varlıkları Güvenlik Fonu'nu devreye soktuk." dedi.

Öte yandan, dijital haklar savunucusu VE sin Filtro örgütü, ülkenin devlet kontrolündeki telekomünikasyon şirketi CANTV'nin, Amazon CloudFront gibi hizmetleri engelleyerek geniş çaplı erişim kesintilerine neden olduğunu raporladı. Bu gelişmeler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "dış kaynaklı şiddet eylemlerini önleme" gerekçesiyle bazı sosyal medya platformlarına 10 günlük erişim yasağı getireceğini açıklamasının ardından yaşandı.

Ülkedeki siyasi gerilim, 28 Temmuz'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla daha da tırmandı. Resmî açıklamalara göre Maduro, rakibi Edmundo Gonzalez Urrutia'yı yüzde 51.2'ye karşı yüzde 44.2'lik oy oranıyla geride bıraktı. Muhalefet, oyların yüzde 83'ü sayıldığında Gonzalez Urrutia'nın yüzde 67 oy oranıyla açık ara önde olduğunu ve sonuçların manipüle edildiğini öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in raporları ülkede artan tutuklamalar ve insan hakları ihlalleriyle birlikte bilgi akışının engellenmesinin güvenlik güçlerinin eylemlerine dair sağlıklı bilgi edinmeyi zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Bu durum, Venezuela halkı arasında endişe ve belirsizlik yaratıyor.

Binance yetkilileri, durumu yakından takip ettiklerini ve en kısa sürede normal hizmet koşullarına dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Bununla birlikte ülkedeki siyasi belirsizlik ve internet kısıtlamaları devam ettiği sürece sadece Binance değil, diğer çevrimiçi platformların da benzer sorunlarla karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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