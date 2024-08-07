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Binance Labs Solayer'a yaptırım yaptı

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Kripto para dünyasının devleri arasında yer alan Binance, stratejik bir adım atarak Solana ekosistemindeki Solayer restaking protokolüne yatırım yaptı. Bu hamle, Binance Labs'ın kripto piyasasındaki varlığını güçlendirirken, Solana'nın restaking alanında yenilikçi çözümler sunmasına olanak tanıyor.

Kripto para dünyasının öncü isimlerinden Binance'in girişim sermayesi kolu Binance Labs, Solana tabanlı restaking protokolü Solayer'a yatırım yaptığını duyurdu. Bu hamle, Binance'in staking ve restaking sektörlerindeki konumunu pekiştirirken, Solana Blockchain ekosisteminin büyümesine de katkı sağlıyor. Solayer, kısa sürede elde ettiği başarıyla dikkat çekerken, bu yatırımla birlikte protokolün daha da gelişmesi ve yeni projelerin ortaya çıkması bekleniyor.

Solayer Binance Desteğiyle Büyümeyi Hedefliyor

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Binance'in yenilikçi kolu Binance Labs, Solana ekosisteminde faaliyet gösteren restaking protokolü Solayer'a yatırım yaptığını açıkladı. Yatırımın miktarı hakkında net bir bilgi paylaşılmazken, bu hamlenin Binance Labs'in staking ve restaking alanlarındaki etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Binance Labs, son zamanlarda çeşitli Blockchain projelerine yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ethereum üzerinde çalışan Puffer Finance ve Renzo, Bitcoin staking protokolü Babylon ve Berachain'in likit staking çözümü Infrared, şirketin yatırım yaptığı projeler arasında yer alıyor. Bu adımlar, Binance Labs'in kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Solayer, Solana ağında EigenLayer benzeri bir restaking protokolü olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar, ellerindeki Solana (SOL) varlıklarını önce sSOL-raw adı verilen likit bir token'a dönüştürüyor. Ardından bu token, Solayer'ın restaking havuz yöneticisi aracılığıyla sSOL'e çevriliyor. Bu sistem, yatırımcılara mevcut varlıklarını farklı protokollerde değerlendirerek ek gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Solana ekosisteminde hızlı bir yükseliş gösteren Solayer, piyasaya çıkışının ardından kısa sürede 150 milyon doların üzerinde bir kilitli toplam değere (TVL) ulaştı. Bu başarı, protokolü Solana Blockchain ağındaki en büyük 13. proje konumuna taşıdı. Şirketin resmi verilerine göre şu an itibariyle 79 bini aşkın kullanıcı Solayer'da varlık bulunduruyor.

Binance Labs cephesinden gelen bu yeni yatırımla Solayer, kadrosunu genişletmeyi ve Solana ekosistemi içinde yeni protokoller geliştirmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, Solana Blockchain ağının büyüme potansiyelini ve kripto para sektöründeki yenilikçi projelere olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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