Binance krizi Nijerya'da kripto devrimi başlattı

Nijerya, küresel ölçekte kripto para benimsemede önemli bir yer tutuyor. Hükümet, Binance gibi büyük borsalarla yaşadığı hukuki mücadelelere rağmen, kripto piyasasını düzenleyici adımlar atmaya devam ediyor. Düzenlemeler, sektördeki şeffaflığı artırma ve yasal olmayan işlemleri engelleme hedefini taşıyor.

Nijerya'nın Kripto Stratejisi Netleşiyor

Nijerya hükümeti, Binance ile yaşanan hukuki sorunlara rağmen kripto para sektörüne kapılarını kapatmıyor. Ülkede kripto para kullanımı, tüm zorluk ve tartışmalara rağmen hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Nijerya Enformasyon Bakanı Mohammed Idris, konu hakkında yaptığı açıklamada, ülke içinde herhangi bir dava veya cezai soruşturmayla karşı karşıya olmayan çok sayıda kripto işletmesinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bakan, "Bu çabamız yasalarımızı güçlendirmeye yönelik, kimseyi engellemek için değil. Sadece hiç kimsenin düzenleme olmadan gelip burada iş yapmamasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Nijerya, geçtiğimiz Şubat ayında kripto borsası Binance'e karşı 81,5 milyar dolarlık büyük bir dava açmıştı. Hükümet, borsanın Nijerya'nın ulusal para birimi naira'nın değer kaybetmesine neden olduğunu öne sürerken, aynı zamanda 2 milyar dolarlık vergi borcu olduğunu da iddia ediyor. Bu süreçte Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın tutuklanması da uluslararası alanda yankı uyandırmıştı.

Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ise Aralık 2024'te kripto düzenlemelerini revize ederek özellikle pazarlama ve reklamcılıkla ilgili kuralları sıkılaştırdı. Güncellenen mevzuata göre, ülkede faaliyet gösteren dijital varlık sağlayıcıları, üçüncü taraf pazarlama firmalarının kendileri adına reklam yayınlamasından önce izin almak zorunda.

Chainalysis tarafından hazırlanan "2024 Küresel Benimseme Endeksi" raporunda Nijerya, kripto para kullanımında dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise Hindistan bulunuyor. Rapor, Afrika ülkesinin Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaki dönemde 59 milyar dolar değerinde kripto para alımı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Bu etkileyici rakamlara karşın, Nijerya hükümetinin kripto işlemlerini vergilendirme planları beklendiği kadar gelir getirmeyebilir. Coin Bureau'nun kurucusu ve piyasa analisti Nic Puckrin, Nijerya'nın perakende kripto ticareti için merkezi borsalar yerine, takip edilmesi ve vergilendirilmesi oldukça güç olan tezgah üstü bir pazara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Puckrin ayrıca, Nijeryalı ithalatçıların yerel para biriminin yüksek dalgalanmalarından korunmak ve döviz riskini azaltmak için kripto para kullandıklarını belirtiyor. Naira'nın hızla değer kaybetmesi karşısında ithalatçıların kripto kullanımından vazgeçmeleri pek mümkün görünmüyor. Dahası, eşler arası gerçekleştirilen kripto işlemlerinin Nijerya hükümetine bildirilmesi de teknik açıdan zorluk yaratıyor.