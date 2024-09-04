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Binance Grant Thornton ile güçlerini birleştiriyor

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Kripto para piyasasının öncüsü Binance, muhasebe ve vergi danışmanlığı için İngiltere merkezli Grant Thornton'ı tercih etti. Bu iş birliği, Binance'in finansal şeffaflığı artırma ve denetim süreçlerini güçlendirme yolundaki yeni adımını temsil ediyor. Grant Thornton, teknik muhasebe ve finansal raporlama alanlarında Binance'e destek sağlayacak.

Binance, mali operasyonlarını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Birleşik Krallık merkezli Grant Thornton'un Singapur şubesiyle anlaşma sağlayan kripto para borsası, muhasebe ve vergi danışmanlığı hizmetleri alacak. Bu hamle, kripto sektöründe artan şeffaflık taleplerine yanıt niteliği taşırken, Binance'in güvenilirliğini artırma çabalarının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Lider Kripto Para Borsası Binance Finansal Güvenliğini Artırıyor

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, mali işlemlerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, muhasebe ve vergi danışmanlığı hizmetleri için Birleşik Krallık merkezli Grant Thornton'un Singapur ofisiyle anlaşma sağladığını duyurdu.

Binance'in bu hamlesi, kripto sektöründe yaşanan son olayların ardından artan şeffaflık taleplerini karşılama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Konu hakkında açıklama yapan bir Binance sözcüsü, Grant Thornton'un özellikle FTX'in çöküşü sonrasında yoğunlaşan denetim ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olduğunu belirtti.

Grant Thornton, Binance'e teknik muhasebe, mali raporlama, denetim hazırlıkları ve vergi planlaması konularında destek sağlayacak. Gerçekleştirilen bu ortaklıkta firmanın, Binance'in resmi denetçisi olarak görev yapmayacağı özellikle vurgulandı.

Bu iş birliği, daha önce Binance için rezerv kanıtı raporları hazırlayan ancak geçen yıl Aralık ayında bu hizmeti sonlandıran Mazars'ın yerini dolduruyor. Kripto para kullanıcıları, borsalardan daha kapsamlı ve düzenli mali denetimler talep ederken, mevcut rezerv kanıtı uygulamalarının yetersiz kaldığı görüşü yaygınlaşıyor.

Grant Thornton'un stablecoin ihraççısı Circle ile de çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Bu deneyimin, Binance'in finansal altyapısını güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişme, sektörde güven ve şeffaflığın artırılması yönündeki çabaların devam ettiğini gösteriyor. Binance'in bu hamlesinin, diğer büyük borsaları da benzer adımlar atmaya teşvik etmesi muhtemel görünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para

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