Binance Arjantin'de düzenleyici onayı aldı

Kripto para dünyasının en büyük oyuncularından Binance, Arjantin'deki varlığını sağlamlaştırıyor Ülkenin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu'na (CNV) kayıt başvurusunda bulunan şirket, sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak resmi statü kazandı. Bu gelişme, Binance'in global uyum stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekerken, Latin Amerika kripto ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Latin Amerika Kripto Pazarında Rekabet Kızışıyor

Binance, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olarak, Arjantin'deki faaliyetlerini yasal bir zemine oturttu. Şirket, Arjantin'in Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu'na (CNV) başvuruda bulunarak sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak resmi kayıt sürecini tamamladı.

Bu gelişme, Binance'in Arjantin pazarında tam kapsamlı hizmet sunmasının önünü açıyor. Şirket artık Arjantinli kullanıcılara mobil ve web uygulaması üzerinden tüm hizmetlerini sunabilecek. Bu durum, Arjantin'deki kripto yatırımcıları için daha geniş bir hizmet yelpazesi ve daha fazla seçenek anlamına geliyor.

Binance'in Latin Amerika yöneticisi Guilherme Nazar, bu gelişmeyle ilgili açıklamasında "Arjantin, Binance için kilit bir pazar. Kripto topluluğunun ve bir bütün olarak toplumun yararına endüstriyi en sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek için yetkililerle yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binance, dünya genelinde 20'den fazla ülkede benzer kayıtlar elde etti. Bu durum, Binance'in kripto para sektöründeki lider konumunu pekiştirirken yasal düzenlemelere uyum konusundaki kararlılığını da gösteriyor.