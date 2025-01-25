Beyaz Saray ulusal Bitcoin rezervi için ilk adımı attı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para ve Blockchain sektöründe ABD liderliğini güçlendirmeyi hedefleyen kararnamesi, stratejik Bitcoin rezervi oluşturma olasılığını gündeme getirdi. Piyasalar bu gelişmeye temkinli yaklaşırken Bitcoin yüzde 3'lük sınırlı bir artışla 105.000 dolar seviyesinde dengelendi.

Kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan kararname, iki temel hamle içeriyor. İlk olarak dijital varlık gözetimi için kapsamlı bir çerçeve oluşturacak çalışma grubu kuruluyor. İkinci olarak ise ulusal dijital varlık stoğu oluşturmanın olanakları değerlendirilecek.

ABD'nin Bitcoin Rezervi Sinyali Piyasaları Hareketlendirdi

Kararnamenin duyurulmasının ardından kripto para piyasalarında beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Polymarket verilerine göre gelecek 100 gün içinde Stratejik Bitcoin Rezervi'nin uygulanmasına yönelik beklentiler yüzde 48'den yüzde 21'e geriledi.

Çalışma grubuna ilk tavsiyeleri için 60 gün, detaylı strateji için 180 gün süre tanındı. Bu süreçte grup, mevcut düzenlemeleri geliştirecek ve dijital varlık gözetimi için yeni bir çerçeve oluşturacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlık saklayıcılarına yönelik tartışmalı muhasebe rehberini iptal etmesi de sektörde olumlu değerlendirildi. Bu karar, dijital varlıkların daha geniş çapta benimsenmesinin önündeki önemli engellerden birini ortadan kaldırdı.

Anchorage Digital CEO'su Nathan McCauley, kararnamenin ABD'nin dijital varlık politikasında köklü bir değişimi işaret ettiğini belirtti. deVere Group CEO'su Nigel Green ise ABD'nin Stratejik Bitcoin Rezervi'nin kaçınılmaz olduğunu ve bunun dünya çapında benzer politikaları tetikleyeceğini vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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