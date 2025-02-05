Beyaz Saray kripto para sorumlusu Bitcoin için harekete geçti

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Donald Trump yönetiminin kripto para sorumlusu David Sacks, Bitcoin'i (BTC) "mükemmel bir değer saklama aracı" olarak nitelendirirken, ulusal Bitcoin rezervi planını açıkladı. Kripto sektörüne yönelik düzenlemelerde önemli değişiklikler gündemde yer alıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto yaklaşımında da köklü dönüşüm başlıyor.

ABD kripto para sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. Kripto para sorumlusu David Sacks, Bitcoin'in güvenilirliğini ve gücünü vurgularken, yönetimin hem ulusal Bitcoin rezervi oluşturma hem de stablecoin inovasyonunu ABD'ye çekme hedefini ortaya koydu. Bu stratejik hamle, ABD'nin kripto para alanındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD Bitcoin ve Stablecoin İçin Düğmeye Bastı

David Sacks, Bitcoin'in on yılı aşkın süredir güvenlik açığı yaşamadığını vurguladı. Kripto para sorumlusu, dijital varlıklar sektörünün ABD'de inovasyonu sürdürebilmesi için net bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kongre'deki bankacılık ve finans komitelerinin liderleriyle bir araya gelen Sacks, yeni düzenlemelerin altı ay içinde hayata geçebileceğini ifade etti. SEC'in yeni oluşturulan kripto görev gücü, hangi kripto paraların menkul kıymet olduğunu belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Stablecoin inovasyonunun ABD'ye taşınması planı doların uluslararası hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sacks, bu hamlenin ABD Hazine bonoları için trilyonlarca dolarlık yeni talep yaratabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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