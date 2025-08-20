Bernstein'den çarpıcı kripto boğa piyasası öngörüsü

Son haftalarda kripto para piyasalarında yaşanan düzeltmeye rağmen Wall Street'in önde gelen analiz firmalarından Bernstein iyimserliğini koruyor. Firma, ABD'nin kripto başkenti olmaya yönelik politikalarının ve kurumsal benimsenmenin artan ivmesinin piyasayı beklenenden çok daha uzun süre destekleyeceğini değerlendiriyor.

Bitcoin 200 Bin Solar Seviyesine Hazırlanıyor

Bernstein analistleri Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, yayınladıkları son raporda kripto sektörünün uzun vadeli görünümünü değerlendirdi. Analistler, "Trump yönetiminin ABD'yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için kritik görev modunda olduğunu" belirterek dijital varlıklar için sürecin önceki zirvelerin çok ötesine uzandığını savundu.

Firma, ABD kripto borsası Coinbase için hisse başına 510 dolar hedef belirledi. Bu hedef, şirketin temmuz ayında 100 milyar doları aşan işlem hacimlerini ve önceki çeyreğin ortalamasına kıyasla yüzde 44'lük işlem geliri artışını gerekçe gösteriyor.

Robinhood için belirlenen 160 dolar hedef fiyat, platformda aylık yüzde 110 büyüyen 16,8 milyar dolarlık temmuz kripto ticaret hacimlerini dikkate alıyor. Analistler, Robinhood'un ağırlıklı olarak kurumsal kullanıcı tabanı getiren Bitstamp satın alımının büyümenin temel itici gücü olduğunu ekledi.

Stablecoin ihraççısı Circle için korunan 230 dolar hedef, şirketin USDC arzının 2026'da 99 milyar dolara ve 2027'de 173 milyar dolara ulaşabileceği öngörüsüne dayanıyor. Uzmanlar, USDC'nin DeFi için likidite omurgası rolünün ve bankalar ile ödeme sağlayıcılarıyla genişleyen ortaklıklarının düşen faiz oranlarına gelir duyarlılığını dengeleyeceğini savundu.

Bernstein ayrıca kripto varlık döngüsünün Bitcoin'in ötesine genişlemesini bekliyor. Ethereum, Solana ve DeFi tokenlarının rallinin bir sonraki ayağını desteklemesiyle birlikte bu genişliğin ticaret platformlarına ve stablecoin ihraççılarına sürekli girişleri destekleyeceğini öngörüyor.