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Belediye memurundan büyük vurgun! Devlet parasını kriptoya yatırdı

Belediye memurundan büyük vurgun! Devlet parasını kriptoya yatırdı
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Güney Kore'de bir kamu görevlisinin, selzedelere yardım amacıyla toplanan bağışları ve devlet destek fonlarını zimmetine geçirerek kripto para yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Yetkililer tarafından yapılan soruşturma sonucunda memurun suçlu bulunduğu ve ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Fonları Kendi Hesabına Aktardı

Yetkililer, adı açıklanmayın kamu çalışanının son altı yıl boyunca belediye bütçesi ve devlet yardım fonlarından toplamda 497 milyon won (yaklaşık 341 bin 930 dolar) zimmetine geçirdiğini tespit etti. Özel bir banka hesabı oluşturan memurun, bu paraları kullanarak birden fazla kez kripto para alımı yaptığı belirlendi.

Sel Mağdurlarına Ait Bağışlar da Kullanıldı

Olayın en çarpıcı yanı, fonların büyük bir kısmının sel mağdurları için toplanan bağışlardan oluşması. 2023 yılında Kuzey Chungcheong Eyaleti'nde meydana gelen sel felaketinde zarar gören bölgelerin yeniden inşa edilmesi için toplanan yardımların bir kısmının da memurun kişisel çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirlendi.

Sahte Belgelerle Usulsüz Harcama Yapıldı

Memurun, belediyeye ait muhasebe sisteminde sahte proje harcamaları göstererek yetkilileri yanılttığı ve gerçekte var olmayan projelere fon aktarıldığını belirleyen denetim raporu, olayın boyutunun beklenenden büyük olduğunu ortaya koydu. Resmi onay süreçlerini manipüle ederek hesaplara para aktarımı yapan memurun uzun süre boyunca fark edilmemesi ise belediye yönetiminin denetim mekanizmasındaki eksiklikleri gözler önüne serdi.

Soruşturma ve Olası Cezalar

Mahkeme, kamu görevlisini geçtiğimiz Aralık ayında beş yıl hapis cezasına çarptırmış olsa da, davanın Yüksek Mahkeme'ye taşındığı ve cezanın artabileceği belirtiliyor. Ayrıca, sanığın emeklilik haklarını ve diğer sosyal gücencelerini de kaybedebileceği ifade ediliyor. Sayıştay, memurun kamu görevinden men edilmesi ve mali yükümlülüklerinin detaylıca incelenmesi için belediye yetkililerine tavsiyede bulundu.

Belediyeye Sert Eleştiriler

Soruşturma kapsamında, belediye başkanı dahil olmak üzere çok sayıda yetkilinin disiplin cezası aldığı bildirildi. Denetim raporunda, belediyenin mali işlem süreçlerinde ciddi zafiyetler bulunduğu ve güvenlik prosedürlerinin yeterince uygulanmadığı vurgulandı.

Bu olay, kamu güvenliği ve mali denetim mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer bundan sonra benzer vakaların önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alacaklarını belirtti.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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