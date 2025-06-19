Bankacılık devinden önemli Blockchain açıklaması

Küresel finans devi Standard Chartered, kripto para sektöründeki tokenleştirme trendlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Banka, stablecoin dışındaki gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinde önemli büyüme fırsatları bulunduğunu ve bu alanın yakın gelecekte hızla genişleyeceğini öngörüyor.

Stablecoin Dışı Tokenlar Yükselişe Geçecek

Uluslararası bankacılık devi Standard Chartered, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi alanında yeni büyüme potansiyellerine dikkat çeken bir analiz yayımladı. Rapora göre, bu alanda stablecoinler ezici bir üstünlüğe sahip olsa da piyasada daha geniş kapsamlı bir değişimin erken sinyalleri gözlemleniyor. Banka, odak noktasının değişmesi ve düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşanmasını bekliyor.

Piyasa verilerine göre stablecoin olmayan gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmiş hacmi yalnızca 23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, toplam stablecoin piyasasının yaklaşık olarak yüzde 10'una tekabül ediyor. Ancak yatırım bankası tarafından hazırlanan raporda, bu niş alanın gelecekte katlanarak büyüyeceği öngörülüyor. Büyümenin temel itici güçleri olarak ise yasal düzenlemelerin olgunlaşması ve zincir üzerinde somut fayda sağlayan varlıklara yönelik ilginin artması gösteriliyor.

Tokenizasyon, Blockchain teknolojisinin en dikkat çeken uygulama alanlarından biri olarak geleneksel finans sektöründen ciddi yatırım ve ilgi çekmeyi sürdürüyor. Değerini ABD doları ya da altın gibi varlıklara sabitleyen bir kripto para türü olan stablecoinler, hem kripto para piyasaları içinde hem de uluslararası para transferlerinde kilit bir rol oynuyor. Standard Chartered, bu yerleşik yapıya rağmen değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Raporda, Singapur, İsviçre, Avrupa Birliği ve Jersey gibi bölgelerin düzenleme konusunda adımlar attığı, fakat müşteri tanıma (KYC) süreçlerindeki standardizasyon eksikliğinin hala bir engel teşkil ettiği belirtiliyor. Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, büyüme potansiyelini açığa çıkarmak için tokenleştirme çabalarının, zincir dışı alternatiflerine göre daha ucuz, daha likit veya daha hızlı ödeme imkânı sunan varlıklara yönelmesi gerektiğini ifade ediyor.

Banka, bu kapsamda özellikle tokenize edilmiş özel kredilerin, sunduğu hızlı mahsuplaşma ve maliyet avantajları sayesinde büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Buna karşılık, altın veya ABD hisse senetleri gibi zaten yüksek likiditeye sahip varlıkların tokenleştirilmesinin, zincir üzerinde net bir katma değer sunmadığı için sınırlı ilgiyle karşılaştığı analiz ediliyor. Bankanın öngörüsüne göre, özel sermaye ve likit olmayan emtialar, stablecoin harici tokenleştirme pazarının bir sonraki büyüme dalgasını tetikleyecek alanlar olacak.