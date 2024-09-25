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Bankacılık devi Societe Generale stablecoin piyasasına adım atıyor

Bankacılık devi Societe Generale stablecoin piyasasına adım atıyor
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Fransa merkezli bankacılık devi Societe Generale, kripto platformu Bitpanda ile önemli bir ortaklığa imza attı. İş birliği, bankanın euro bazlı stablecoini EUR CoinVertible'ın (EURCV) yaygınlaşmasını hedefliyor. Bu hamle, Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemesi MiCA'nın yürürlüğe girmesinden hemen önce gerçekleşti.

Avrupa finans dünyası, kripto varlıklar konusunda önemli bir adım atıyor. Fransa merkezli global bankacılık devi Societe Generale, Avrupa'nın önde gelen kripto platformlarından Bitpanda ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, Societe Generale'in Blockchain odaklı yan kuruluşu FORGE'un geliştirdiği euro bazlı stablecoin EUR CoinVertible'ın (EURCV) yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Geleneksel Finans Ve Kripto Arasındaki Sınırlar Kalkıyor

Societe Generale-FORGE CEO'su Jean-Mark Stenger, bu ortaklığı "stablecoinleri global finans sisteminin temel bir bileşeni haline getirme vizyonumuz açısından kritik bir adım" olarak tanımladı. Stenger, Avrupa kullanıcılarına istikrarlı, güvenli ve erişilebilir bir kripto para birimi sunma konusunda Bitpanda ile birlikte kendilerine güvendiklerini belirtti.

Ortaklık, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını etkileyecek olan Markets in Crypto-Assets (MiCA) düzenlemesinin 30 Aralık'ta tam olarak yürürlüğe girmesinden önce hayata geçirildi. MiCA, kripto endüstrisi için ilk kapsamlı düzenleyici çerçeve olma özelliğini taşıyor.

Bitpanda'nın CEO Yardımcısı Lukas Enzersdorfer-Konrad, euro bazlı stablecoinlerin Avrupa kripto endüstrisinin geleceği için hayati önem taşıdığının altını çizdi. Enzersdorfer-Konrad "Geleneksel finans ile entegrasyon artıyor ve tam regüle edilmiş stablecoinler, bu geleceği mümkün kılacak köprü görevi görecek." açıklamasında bulundu.

Stablecoinler, geleneksel para birimleri ile dijital varlıklar arasındaki ana geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Yatırımcıların regüle edilmiş stablecoinlere erişimi, kripto para birimlerine daha fazla yatırım çekmek için kritik öneme sahip.

Societe Generale'in yeni stablecoini MiCA uyumlu olacak ve Avrupa yatırımcıları için Bitpanda ticaret platformunda işlem görecek. Societe Generale, 2023 itibariyle toplam 1,7 trilyon dolardan fazla varlığa sahip olan dünyanın 19. en büyük bankacılık grubu konumunda bulunuyor.

Kraken borsasının Hollanda'nın ilk kripto aracılık firması Coin Meester'ı (BCM) satın alması gibi giderek daha fazla kripto şirketi MiCA düzenlemesinin tam olarak uygulanmasına hazırlanıyor. Uyum uzmanlarına göre yaklaşan MiCA düzenlemesi Avrupa Birliği'ni dijital varlıklar konusunda bütüncül bir düzenleyici çerçeveye sahip ilk yargı mercii yapacak ve bu durum kripto regülasyonu için önemli bir dönüm noktası olabilir.

MiCA'nın tam olarak uygulanması Aralık 2024 için planlanmış olsa da Crystal Intelligence'ın uyum ve düzenleyici işler başkanı Hedi Navazan'a göre uygulamanın teknik karmaşıklığı nedeniyle potansiyel gecikmeler yaşanabilir. Navazan, "Kripto varlıkların sınır ötesi doğası, düzenleyici uygulamayı karmaşıklaştırıyor ve güçlü uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşım mekanizmaları gerektiriyor." diye ekledi.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Avrupa Birliği Kripto Para Blockchain Fransa Coin

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