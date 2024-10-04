Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Balina hareketleri Bitcoin fiyatını dalgalandırıyor

Balina hareketleri Bitcoin fiyatını dalgalandırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı, balinaların geniş çaplı satışları ve devasa token kilidi açmalarının etkisiyle Mart ayından beri düşüş yaşıyor. 10x Research raporuna göre bu faktörler kurumsal girişlerin olumlu etkisini dengeliyor. Ancak uzmanlar, ekonomik büyüme ve düşük enflasyon beklentileriyle geleceğe umutla bakıyor.

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin (BTC), son aylarda zorlu bir süreçten geçiyor. Büyük yatırımcıların (balinalar) satışları ve altcoin piyasasındaki token kilidi açmaları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların artan ilgisine rağmen Bitcoin'in yükseliş trendine girmesini engelliyor.

Bitcoin Fiyatı, Balina Satışları ve Token Kilidine Direniyor

Bitcoin piyasası, son dönemde çeşitli faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. 10x Research tarafından yayımlanan son rapor, bu etkenleri detaylı bir şekilde ele alıyor.

Raporda öne çıkan en önemli faktörlerden biri "balina" olarak adlandırılan büyük Bitcoin yatırımcılarının satış davranışları oldu. 1.000 BTC'den fazla varlığa sahip olan bu yatırımcılar, Nisan-Ağustos döneminde yoğun satış gerçekleştirdi. Bu satışlar, Bitcoin'in yukarı yönlü ivme kazanmasını zorlaştırıyor.

Diğer yandan, token kilidi açma işlemleri de piyasayı önemli ölçüde etkiliyor. Mart ayından bu yana kripto para piyasasında 35 milyar dolarlık token kilidi açıldı. Sadece Ekim ayında 3,9 milyar dolarlık token piyasaya sürüldü. Bu durum, özellikle altcoin piyasasında arz baskısı yaratıyor.

Ancak piyasada dengeleyici faktörler de bulunuyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin spot ETF'lerine olan ilgisi ve vadeli işlem piyasasındaki artan kaldıraç oranları, piyasanın istikrarını korumasına yardımcı oluyor. Bu faktörler, balina satışları ve token kilidi açmalarının olumsuz etkisini hafifletiyor.

10x Research kurucusu Markus Thielen, önümüzdeki 6-12 aylık dönem için olumlu bir tablo çiziyor. Thielen, ABD ekonomik büyümesinin artması ve enflasyonun düşmesinin Bitcoin için olumlu olacağını tahmin ediyor. Fed'in olası faiz indirimleri ve güçlü şirket kârları da kripto para piyasasına destek olabilir.

Bitcoin piyasası şu anda çeşitli faktörlerin etkisi altında bulunuyor. Balina satışları ve token kilidi açmaları fiyat üzerinde baskı oluştururken, kurumsal yatırımcıların ilgisi ve olumlu makroekonomik beklentiler dengeleyici bir rol oynuyor. Önümüzdeki dönemde bu faktörlerin nasıl şekilleneceği, Bitcoin'in fiyat performansı açısından belirleyici olacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin Fed

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü? Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldürülen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik İkbal Uzuner'i neden öldürdü? İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli? İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Çorum FK Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çorum FK Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title