Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağının düşme anı! Bir anda alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi

BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa işlemleri platformu eToro'nun yaptığı araştırma, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcıların 2025 yılında kripto varlık yatırımlarını artırmayı planladığını gösterdi. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 37'si kripto varlıklarına yatırımı hedeflerken, yüzde 54'ü finansal hedeflerini öncelikli görüyor.

BAE'deki yatırım ortamı hızla değişiyor. eToro'nun 1.000 yatırımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, yatırımcıların 2025 yılı için hem finansal hem de kişisel gelişim hedeflerini belirlediğine işaret ediyor. Bu yaklaşım, BAE'deki yatırımcıların bütünsel bir ilerleme planı benimsediğini yansıtıyor.

BAE'li Yatırımcıların Yüzde 37'si Kripto Varlıklarını Artıracak

Araştırma sonuçları, BAE'li yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarına da ilgi duyduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 40'ı hisse senetleri, tahviller ve emtialara yatırımı tercih ederken, yüzde 38'i gayrimenkul yatırımlarına yönelmeyi düşünüyor.

Yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşma stratejileri de çeşitlilik gösteriyor. Katılımcıların yüzde 51'i tasarruf ve yatırım katkılarını artırmayı planlarken, yüzde 41'i daha kapsamlı bütçe takibi uygulamayı düşünüyor.

eToro bölge müdürü George Naddaf, bu eğilimin yenilikçi servet oluşturmaya doğru bir kayma olduğunu belirtiyor. Naddaf'a göre 2025'in kararları sadece finansal güvenliği değil, aynı zamanda kendini geliştirme ve uyum sağlama arzusunu da yansıtıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
img

Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
img

Genç kız, kayalıklarda fotoğraf çektirdiği sırada dev dalgaların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.