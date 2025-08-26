BAE'nin gizli Bitcoin hazinesini ortaya çıktı

BAE'nin gizli Bitcoin hazinesini ortaya çıktı
Blockchain analitik firması Arkham Intelligence, BAE hükümetinin 6.300 Bitcoin sahibi olduğunu tespit etti. Bu Bitcoin rezervi el koyma girişimleri yerine madencilik operasyonlarından oluşuyor. Arkham, ilk kez bir devletin kripto cüzdanlarını başarıyla deşifre etmeyi başardı. BAE böylece dünya genelinde altıncı en büyük Bitcoin sahibi devlet konumuna yükseldi.

Blockchain analitik dünyasında tarihi bir başarı yaşandı. Arkham Intelligence, gelişmiş analitik yöntemler kullanarak BAE hükümetine ait Bitcoin cüzdanlarını tespit etmeyi başardı. Bu keşif, devlet düzeyindeki kripto varlıkların şeffaflığı açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kraliyet Şirketi Bitcoin Madenciliğinde 9.300 BTC Üretti

Arkham Intelligence'ın yaptığı açıklama BAE'nin Bitcoin varlıklarının büyük ölçüde daha önce ortaya atılan tahminlerden düşük olduğunu ortaya koydu. Önceki tahminler BAE'nin 420.000 Bitcoin sahibi olduğunu ileri sürüyordu ki bu 46 milyar dolarlık bir hazine anlamına geliyordu.

Arkham'ın bulgularına göre BAE'nin Bitcoin varlıkları tamamen farklı bir kaynaktan geliyor. ABD ve Birleşik Krallık'tan farklı olarak BAE'nin Bitcoin'leri el koymalar yerine madencilik faaliyetlerinden oluşuyor.

Bu Bitcoin'ler Citadel Mining aracılığıyla üretildi. Citadel Mining, BAE hükümeti tarafından sahip olunan International Holding Company (IHC)'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirkettir.

Arkham'ın araştırması Citadel'in Phoenix Group ile iş birliği yaparak 2022 yılında Abu Dhabi'de Bitcoin madencilik tesisi kurduğunu doğruladı. Şirket

Bütün rakamlar bir araya geldiğinde Arkham, BAE'nin Citadel aracılığıyla toplam 9.300 Bitcoin madenciliği yaptığını tahmin ediyor. Citadel Mining'in yüzde 85'i 2pointzero holding şirketine ait ve bu şirket de IHC'nin kontrolü altındadır.

Bu gelişme, BAE'yi dünya genelindeki devlet Bitcoin sıralamasında altıncı sıraya yerleştiriyor. Şu anda ABD 198.012 Bitcoin ile liderliğini sürdürürken Çin 194.000 Bitcoin ile ikinci sırada bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
