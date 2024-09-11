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BAE kripto şirketleri için tek lisans dönemini başlatıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kripto para sektöründe düzenleyici uyumu sağlayacak önemli bir adım attı. Dubai'nin kripto düzenleyicisi Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (VARA) ile federal düzenleyici Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) arasında imzalanan iş birliği anlaşması, ülke genelinde bütünleşik bir kripto ekosistemi oluşturuyor. Bu gelişme, BAE'nin kripto para merkezi olma hedefine büyük katkı sağlarken, global yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratıyor.

BAE'de kripto düzenlemesi yeni bir boyut kazanıyor. VARA ve SCA arasında imzalanan iş birliği anlaşması, Dubai lisanslı kripto şirketlerine tüm ülkede faaliyet gösterme imkanı sağlıyor. Bu hamle, BAE'nin kripto dostu yaklaşımını güçlendirirken, ülkenin global kripto adaptasyonunda lider konumunu güçlendiriyor. Anlaşma, kripto sektöründe düzenleyici uyumu sağlayarak, yatırımcılar için güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturuyor.

BAE Kripto Düzenlemesinde Dünyaya Örnek Oluyor

BAE'nin federal finans kurumu olan Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) ile Dubai'nin kripto düzenleyicisi Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (VARA), ülkedeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) karşılıklı denetimini mümkün kılan bir anlaşma duyurdu. Bu anlaşma, kripto sektörünün BAE genelinde daha entegre ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlayacak.

Anlaşmaya göre Dubai'de faaliyet gösteren ve VARA'dan lisans almak isteyen VASP'ler, varsayılan olarak SCA'ya kayıt yaptırarak daha geniş BAE pazarına hizmet verebilecek. Ancak SCA, Dubai dışındaki emirliklerde faaliyet göstermek isteyen VASP'lerin hala düzenleyiciden lisans alması gerektiğini belirtti.

Bu iş birliği, kripto sağlayıcılarının karşılıklı denetim mekanizmasını kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde ceza ve para cezası uygulaması, bilgi alışverişi ve çalışan eğitiminde iş birliği gibi konular yer alıyor.

VARA yönetim kurulu başkanı Helal Saeed Al Marri, SCA ile iş birliğinin "düzenlenmiş hizmetlerin verimli bir şekilde taşınabilirliğine" olanak tanırken ülke genelinde piyasa risk güvencesi sağladığını belirtti. Al Marri "Bugün, BAE genelinde düzenleyici uyumu gösteren ve sağlam, güvenli ve birlikte çalışabilir bir sanal varlık ekosistemi için ortak vizyonumuzu ileriye taşıyan önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor." dedi.

SCA Başkanı Mohamed Ali Al Shorafa ise amacın BAE'de sanal varlıkların büyümesini ve istikrarını teşvik etmek olduğunu vurguladı. Al Shorafa, bu iş birliğinin Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) mevzuatının uygulanmasını sağladığını ve ülkenin yatırım ekosistemine olan güveni artırdığını ekledi.

Bu gelişmeler, BAE'nin kripto dostu yaklaşımını güçlendirirken, ülkenin küresel kripto adaptasyonunda lider konumda olduğunu da gösteriyor. Yatırım göçü danışmanlık firması Henley & Partners'ın bir araştırması, BAE'nin kripto adaptasyonunda küresel olarak üçüncü sırada yer aldığını ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri geride bıraktığını ortaya koydu.

BAE'nin bu hamleleri, ülkenin Blockchain ve kripto para teknolojilerinde öncü rolünü sağlamlaştırıyor. Düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi, ülkenin finans teknolojileri alanındaki inovasyonu teşvik eden yaklaşımını öne çıkarıyor. Anlaşma, kripto şirketleri için tek lisans avantajı sunarak bürokrasiyi azaltıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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