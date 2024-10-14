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BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı

BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı
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Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, AED stablecoine dirhem bazlı token için ön onay verdi. Bu hamle, ülkenin kripto ödemeler konusundaki tutumunu netleştirirken, Tether gibi küresel oyuncuların da ilgisini çekiyor. Bazı büyük borsaların BAE'ye yönelmesi, ülkenin kripto dostu politikalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. BAE Merkez Bankası'nın (CBUAE) AED stablecoine verdiği ön onay, ülkenin finans sektöründe dijital dönüşümün hızlanacağının sinyallerini veriyor. Bu hamle, sadece yerel piyasayı değil, küresel kripto ekosistemini de etkileyecek potansiyele sahip.

BAE Merkez Bankasından Kripto Ödemelere Yeşil Işık

BAE Merkez Bankası'nın (CBUAE) AED stablecoine verdiği ön onay, ülkenin kripto para politikasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu gelişme, BAE'nin Ödeme Tokeni Hizmet Düzenlemesi çerçevesinde gerçekleşti.

AED stablecoinin bu onayı alması, ülkedeki kripto ödemeler konusundaki belirsizlikleri gidermeye yardımcı oluyor. CBUAE'nin yakın zamanda yayınladığı lisanslama çerçevesi, lisanslı dirheme sabitlenmiş tokenlar dışındaki kripto ödemeleri yasaklıyordu.

Bu gelişme, küresel kripto oyuncularının da ilgisini çekiyor. Tether, dünyanın en büyük stablecoini USDT'nin ihraççısı olarak, yerel firmalarla ortaklık kurarak kendi dirhem bazlı stablecoinini çıkarmayı planlıyor.

BAE'nin kripto dostu düzenleyici ortamı, büyük kripto borsalarını da çekmeye devam ediyor. OKX, türev işlemlerini de içeren tam lisans aldıktan sonra BAE'de bir perakende ve kurumsal işlem platformu başlattı. M2 borsası ise yerleşik kişilerin dirhemleri doğrudan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'a (ETH) dönüştürmelerine olanak tanıyan yeni bir sistem açtı.

Bu gelişmeler, BAE'nin kripto para piyasasındaki konumunu güçlendiriyor ve ülkeyi bölgesel bir kripto merkezi haline getiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Kripto Para Ethereum Bitcoin

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