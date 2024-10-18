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BAE, DAO'lar için devrim niteliğinde yeni yasal çerçeve sunuyor

BAE, DAO'lar için devrim niteliğinde yeni yasal çerçeve sunuyor
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BAE'nin dijital varlık odaklı serbest bölgesi RAK DAO, DAO'lar için kapsamlı bir yasal çerçeve sunarak Blockchain ve Web3 teknolojilerinde inovasyonu teşvik ediyor. Bu yeni düzenleme, küresel yatırımcıları ve geliştiricileri çekmeyi hedefliyor ve DAO kurulum maliyetlerini düşürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, merkezi olmayan özerk organizasyonlar için özel bir yasal yapı sunarak dijital varlık sektöründeki liderliğini pekiştiriyor. Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis tarafından geliştirilen bu yeni çerçeve, DAO'ların vergisel ve yasal yükümlülüklerini netleştiriyor ve küresel katılımcılara kapılarını açıyor.

DAO'ların Yeni Yasa Dönemi: BAE'den Global Çağrı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khaimah emirliğinde faaliyet gösteren dijital varlık bölgesi RAK DAO, merkezi olmayan özerk organizasyonlar (DAO) için yeni bir yasal düzenleme hazırladığını duyurdu. Bu önemli adım, 25 Ekim tarihinde düzenlenecek DAO Hukuk Kliniği'nde kamuoyuna tanıtılacak.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan NeosLegal hukuk firmasından Irina Heaver, bu girişimin DAO'ların yasal statüsünü netleştireceğini ve BAE'nin Web3 ekosistemindeki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Yeni düzenleme, DAO'ların vergi yükümlülüklerini açıklığa kavuşturacak, dijital ve fiziksel varlıklar üzerindeki mülkiyet haklarını tanımlayacak ve DAO üyelerini kişisel sorumluluklardan koruyacak. Bununla birlikte ayrıca, DAO'ların yasal sözleşmeler imzalamasına ve anlaşmazlıkları çözmesine olanak tanıyacak.

Heaver'ın açıklamalarına göre DAO'lar BAE'de fiziki ofis açmadan kurulabilecek ve uzaktan banka hesabı açabilecek. Bu durum, küresel katılımcıların BAE'nin dijital varlık sektörüne erişimini kolaylaştıracak.

BAE'nin bu hamlesi, ülkenin Blockchain ve dijital varlık alanında öncü olma hedefini destekliyor. Düşük maliyetler sayesinde küçük ölçekli DAO'lar da yasal çerçeveden yararlanabilecek. Heaver, İsviçre'de 46 bin dolara varan DAO kurulum maliyetlerinin BAE'de 3 bin dolardan başlayabileceğini vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Birleşik Arap Emirlikleri Kripto Para Blockchain

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