BABYDOGE tarih yazıyor! Baby Doge Coin (BABYDOGE) nedir, arzı ne kadar?

Baby Doge Coin (BABYDOGE), son 24 saatte X (eski adıyla Twitter) platformunda en çok konuşulan kripto paralardan biri oldu. Bunun nedeni, memecoin'in Elon Musk'ın etkisiyle başlayan yükseliş trendini devam ettirmesi...

Tarihi bir dönüm noktası: 1 milyar dolarlık piyasa değeri

Son talep dalgası, Baby Doge'un piyasa değerini tarihinde ilk kez 1 milyar doların üzerine taşıdı. Bu başarı, BABYDOGE'u bu eşiği aşan birkaç memecoin'den biri haline getirdi. Kripto para, 24 saat içinde 0,0000000067 dolar seviyesine kadar yükselerek, Ocak 2022'de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yaklaştı.

Baby Doge'un yeni bir ATH'ye ulaşmasına yalnızca yüzde 7'lik bir artış kalmıştı. Ancak, bu yükselişte kar satışları gözlemlendi. Peki bu durum, BABYDOGE'un yeni zirveler görme potansiyelini sınırlayabilir mi?

Yeni adresler talebi yönlendiriyor

IntoTheBlock verilerine göre, ATH seviyesinde olan adreslerin sayısı 2022 zirvesine kıyasla önemli ölçüde düşük kaldı. Ancak, son aylarda ATH seviyesine yakın olmayan adreslerin hızla arttığı görüldü. Bu durum, yükselişin büyük ölçüde yeni adresler tarafından desteklendiğini gösteriyor. Ayrıca, bu adreslerin henüz büyük kâr marjlarına ulaşmamış olması, büyük bir satış baskısının oluşmasını engelleyebilir.

Talep artışı ve açık pozisyonlar

Baby Doge'daki talep, Açık Pozisyon (Open Interest) oranlarının artışıyla da desteklendi. 24 saat içinde 4,63 milyon dolara kadar çıkan Açık Pozisyon, 2021'de ulaşılan 8,28 milyon dolarlık seviyenin altında kaldı. Bu, kripto paranın büyüme için hâlâ potansiyele sahip olduğunu işaret ediyor.

9 Aralık'ta spot piyasalardaki girişler 3,28 milyon dolar ile 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, 7 Aralık'ta kaydedilen yüksek spot çıkışlar bile fiyat üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturamadı. Bu durum, güçlü talep dalgasının etkisini ortaya koydu.

Neticede, Baby Doge'un fiyat hareketleri ve piyasadaki gelişmeler, kripto paranın yeni zirvelere ulaşma potansiyelini koruduğunu gösteriyor. Ancak, piyasa katılımcılarının kâr alımı ve genel piyasa dinamikleri, bu potansiyeli şekillendirecek önemli unsurlar olmaya devam ediyor.

BABYDOGE nedir, arzı ne kadar?

Baby Doge Coin (BABYDOGE), 2021 yılında Dogecoin (DOGE) topluluğundan esinlenerek oluşturulmuş bir memecoin'dir. Dogecoin'in daha genç ve eğlenceli bir versiyonu olarak konumlanan Baby Doge Coin, düşük işlem maliyetleri, hızlı işlem süreleri ve topluluk odaklı projeleri ile dikkat çekiyor. Projenin temel amacı, kriptoyu daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak ve eğlenceli bir yaklaşımla benimsenmesini artırmaktır.

BABYDOGE toplam arzı başlangıçta 420 katrilyon olarak belirlenmişti. Ancak, ekip tarafından gerçekleştirilen manuel yakımlar sonucunda yaklaşık 125 katrilyon token yok edildi. Bu yakımlarla arzın bir kısmı dolaşımdan kaldırılmış olsa da, toplam arzın büyük bir bölümü hâlâ piyasada mevcut. Bu yüksek arz, kriptonun fiyatının düşük seviyelerde kalmasına neden oluyor?.

Ayrıca Baby Doge Coin, her işlemde yüzde 10'luk bir ücret uyguluyor. Bu ücretin yüzde 5'i mevcut coin sahiplerine yeniden dağıtılırken, diğer yüzde 5'i likidite havuzuna ekleniyor?.